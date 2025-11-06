Castelló vibra con Reina Vudú, Nube Naranja y el universo sonoro de Le Parody

Castelló late este viernes 7 de noviembre al ritmo de dos propuestas musicales que evidencian la vitalidad de su escena independiente. En la Salatal Club, el ciclo Circuit Viu reúne por primera vez a Reina Vudú y Nube Naranja, dos bandas locales que han conquistado público y crítica a base de honestidad, intensidad y guitarras sin concesiones. A partir de las 20.30 h, Reina Vudú celebrará sobre el escenario el primer aniversario de su disco homónimo, producido por Carlos Raya: rock de alma cruda, emocional y eléctrico, que va del susurro a la tormenta. Junto a ellos, Nube Naranja desplegará el punk-pop visceral de Traumitas Vol. 1, un trabajo que mezcla ironía, ansiedad generacional y melodías que no se olvidan. Tras sold out en la Sala Because y su paso por el Timebomb Fest, prometen un directo sin postureo, pura piel.

Otro paisaje sonoro

Para quienes busquen una experiencia distinta, la Sala Terra acoge esa misma noche a Le Parody, alias de la cantante y compositora Sole Parody. Enmarcada en el ciclo Artistas En Ruta de AIE, su propuesta navega entre el pop oscuro, el folclore, el flamenco y la electrónica de baile. Con instrumentos que caben en una maleta y letras fragmentadas, construye paisajes sonoros que viajan de los Andes a La India, del desierto africano al interior más íntimo.

Dos caminos, una ciudad. Castelló demuestra que suena fuerte, diverso y en constante ebullición.