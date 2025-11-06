Subvenciones
La Diputación convierte Castellón en un gran escenario cultural con 600.000 euros en ayudas
La institución provincial aprueba el destino de las subvenciones dirigidas a asociaciones culturales y a entidades privadas
La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por la cultura como motor de cohesión territorial y dinamización social. La institución provincial ha aprobado la concesión de 600.000 euros en subvenciones para asociaciones culturales, entidades privadas y profesionales del sector con el objetivo de apoyar proyectos, festivales y actividades que mantienen viva la programación cultural en los municipios.
«Seguimos apostando por la cultura como gran dinamizador de la provincia y prueba de ello es una nueva convocatoria de ayudas para ensalzar el trabajo de quienes hacen que la cultura se sienta y se viva en el conjunto de nuestro territorio», ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.
Dos grandes líneas
Las ayudas se dividen en dos grandes líneas: casi 300.000 euros para entidades privadas y profesionales autónomos, con 61 proyectos financiados, y otros casi 300.000 euros dirigidos a asociaciones culturales, que alcanzan a 165 entidades. La iniciativa abarca desde artes escénicas —música, teatro, danza— hasta exposiciones artísticas y audiovisuales, ferias del libro o premios culturales.
Para Barrachina, apoyar la cultura también significa «respaldar a un tejido empresarial que impulsa el nombre de Castellón allá donde va». En esa misma línea, el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha señalado que ayudar a quienes mantienen viva la actividad cultural en los pueblos «es construir una provincia dinámica donde se pueda disfrutar de propuestas para todos los públicos».
Clausell destaca además la implicación del tejido asociativo: «Es una satisfacción comprobar el dinamismo de las entidades de nuestra provincia cuando se trata de dar a conocer algo tan fundamental como es la cultura?. La Diputación reafirma así su compromiso de convertir Castellón en un gran escenario cultural abierto, diverso y cercano.
