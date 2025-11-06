13a edició
Trovam 2025: Castelló es reivindica com a capital de la música en valencià
L'esdeveniment musical tindrà lloc del 13 al 15 de novembre en a l'Auditori i Palau de Congressos i altres espais culturals de la capital de la Plana.
Castelló ja es prepara per acollir la 13a Fira Valenciana de la Música Trovam, que se celebrarà del 13 al 15 de novembre en l’Auditori i Palau de Congressos de la capital de la Plana i altres espais culturals de la ciutat. Impulsada per la Valencian Music Association (VAM!) i l'Institut Valencià de Cultura (IVC), amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Diputació de Castelló, la fira es consolida com el gran punt de trobada de la indústria musical valenciana i estatal.
Durant la presentació oficial, la regidora de Cultura, María España, ha remarcat que «és un dels esdeveniments que posiciona culturalment la ciutat no sols a nivell autonòmic, sinó també nacional». Per la seua banda, la directora adjunta de Música de l'IVC, Beatriz Traver, ha subratllat «el creixement exponencial del Trovam i la seua dimensió solidària», al temps que la diputada de Joventut, María Tormo, destaca el suport a les bandes emergents. El director de la fira, Armand Llàcer, també ha recordat que el Trovam «és hui un espai imprescindible per als professionals de la música».
Reconstrucció, indústria i debat cultural
Un dels fils conductors d’enguany és la reconstrucció del sector musical després de la riuada, que ha afectat artistes, sales i infraestructures. Per això, la programació professional inclourà speed meetings, tallers sobre producció, gestió d’escenaris, màrqueting digital o restauració en esdeveniments, i taules redones dedicades a la internacionalització, la fotografia de concerts, la gestió de barres o com la cultura afronta l’adversitat. Tornen també les Converses del Trovam, amb el raper Nach conversant amb la periodista Thaïs Peñalver, i Sergio Sastre (Miss Caffeina) amb Marta Fullera d’Onda Cero.
Mig centenar de concerts i protagonisme valencià
La programació artística reunirà prop de cinquanta concerts oberts al públic. Destaquen Cactus, Esther, La Maria, Pau Alabajos i Pep Mirambell, que presentaran nous treballs discogràfics. Mitjançant el projecte Cànter, la fira donarà espai a artistes afectats per la dana d’octubre de 2024, com el duet xilé Alejandro y Maria Laura, Miquel Gil o Urbàlia Rurana. També passaran pels escenaris grups com Tenda, Bèrnia, Cien Galgos, Summer Ends i Vaire.
Pel que fa a la presència estatal, el cartell inclou la cantautora Ángela González, Carlos Ares, el duet Emilia y Pablo, el folk de El Nido, el flamenc de Carolina Fernández “La Chispa”, l’indie-rock de Viva Belgrado o artistes com Jero Romero, Sergi Carbonell, Ebri Knight, Fades i Yeli Yeli. Un dels moments més esperats serà l’estrena del projecte conjunt de la pianista Lucía Fumero i la trombonista Rita Payés.
Trovam Airlines i EUxChange
La fira aposta també per la internacionalització amb els programes Trovam Airlines i EUxChange. Gràcies al primer, artistes com Xenia, Chloë’s Clue, Gazella o Sandra Monfort han actuat en festivals com SPOT (Dinamarca), The Great Escape (Regne Unit), Reeperbahn (Alemanya) o Waves Vienna (Àustria). A Castelló arribaran formacions com Døtre, Bottle Rockets, David Bay o Farmar.
El projecte EUxChange impulsa intercanvis amb el festival Fengaros (Xipre), Dutch Music Export (Països Baixos) o Babel Music XP (Marsella). D’aquestes col·laboracions naix la participació de Demetris Mesimeris, la neerlandesa Immen o el grup francés Brama.
Capital de la música en valencià
Per al consistori, el Trovam és molt més que una fira. «És un acte de justícia amb Castelló. Som la capital de la música en valencià durant tres dies», afirma María España. El certamen combina creació, indústria, formació, talent emergent i connexions europees, convertint Castelló en aparador cultural de primer nivell.
La Fira Valenciana de la Música compta amb el suport del Ministeri de Cultura, Turisme Comunitat Valenciana, AIE, Radio 3, À Punt, Onda Cero i el patrocini de Vibra Mahou, que donarà nom a un dels escenaris principals.
Un futur que es construeix des de la música
Amb aquesta 13a edició, el Trovam reafirma la seua essència: ser la casa de la música en valencià i un espai on repensar el futur del sector amb resiliència, sostenibilitat i cooperació internacional. Del 13 al 15 de novembre, Castelló tornarà a ser el lloc on la música crea comunitat i indústria a parts iguals.
