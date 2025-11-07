Las ediciones físicas de 'Lux', de Rosalía, vuelan: "Hace dos años volví a Dios y no veo el momento de poner el disco en mi Technics"

Habrá que aceptar que Rosalía tiene el don de leer los tiempos, además del teológico don de lenguas (en 13 canta en 'Lux'), y ateos, incrédulos, descreídos, agnósticos y así tendrían que irse preparando para una época para ellos fastidiosa.

Maria Torras, sumiller, 40 años, compró en Revólver a mediodía de este viernes el nuevo trabajo de la artista en vinilo doble, con tres canciones que no están en las plataformas y un encarte desplegable con las letras de las canciones y fotografías de Rosalía, de Noah Gordon, como la de la portada. 50,90 euros. "Esta mañana lo he escuchado en Spotify y con la primera canción ['Sexo, violencia y llantas'] me he puesto a llorar", dice. Tras ser "invitada" a abandonar la escuela de monjas en la que estudiaba, Torras no llevó la más estable ni cristiana de las vidas. "Pero hace dos años volví a Dios", cuenta. Fue en un momento de rotura interior. "Creo que hay un auge de la religión -prosigue-. No es una moda, es algo más profundo. La palabra de Jesús es una cosa muy bestia, revolucionaria en la actualidad". Torras ya tenía 'El mal querer' en vinilo. "No veo el momento de que sea el sábado por la mañana para poner 'Lux'". En su giradiscos Technics.

Racanería con las tiendas

A las 13.00 horas del día de su publicación Revólver había vendido una veintena de copias de 'Lux', en vinilo y en CD (16,90 euros). Jesús Moreno, propietario de la tienda, se queja de la racanería de la discográfica Sony con los comercios pequeños con la edición en vinilo, no así con las empresas de comercio digital y las grandes cadenas de venta física. Tres copias por tienda, afirma que les han llegado. Él, disquero con tablas, se las sabe todas y consiguió algunas más. Pero antes de la hora del almuerzo ya no le quedaba ninguna. Confiaba en que por la tarde le llegara la compra de 100 ejemplares que ha hecho a una distribuidora holandesa, la mayor de Europa. Con 'Hackney diamonds' (2023), el último elepé de los Rolling Stones, también hubo un buen primer día de ventas, 70 u 80 copias. A 'Lux', no obstante, le augura un recorrido de ventas mucho más largo.

De 20 a 58 años

En Revolver también compraron 'Lux' en vinilo en un periquete Quim Pastor, maestro, 58 años, uno para su esposa y otro para su hija, y Clàudia Soler, estudiante de diseño de interiores en LCI, 20 años. "Me gusta la 'vibra' de este disco, que se salga de lo comercial", indica Soler, que no tiene ningún otro disco de Rosalía. Pensaba escuchar 'Lux' por la tarde en el tocadiscos que tiene en su habitación, mientras hacía planos.

Largo recorrido

En la nueva tienda de FNAC en la Rambla, también antes de comer, habían agotado los CD de 'Lux', pero tenían decenas y decenas de dobles vinilos, y eso que bastantes habían vendido. "No estoy autorizado a decir las ventas", alega Pablo Mola, director de la tienda. Su intuición es que los formatos físicos de 'Lux' se venderán mucho durante mucho tiempo. Ya 'El mal querer' y 'Motomami' fueron elepés de largo recorrido. "Con 'Lux' ampliará su 'fandom' hacia una fanja más adulta", pronostica.