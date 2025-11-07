Así revive Castelló su joya patrimonial: el Misteri medieval que une historia y música

Castelló ha revivido hoy viernes 7 de noviembre una de sus joyas patrimoniales más antiguas: el Misteri de Castelló, representación teatral de origen medieval que escenifica la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen María. Esta obra, con texto barroco del siglo XVII y raíces en los autos sacramentales de la Edad Media, constituye uno de los últimos vestigios de la tradición asuncionista de la antigua Corona de Aragón, junto a los célebres misterios de Elche y la catedral de Valencia.

Galería de imágenes: Misteri de Castelló / Kmy Ros

Historia y recuperación del Misteri

Documentado entre 1497 y 1693, el Misteri acompañó durante siglos las celebraciones de la Festa de Santa María de agosto, combinando solemnidad litúrgica con teatro alegórico y escenografía compleja: nubes y sillas celestes suspendidas sobre el presbiterio, tablas y lechos que representaban la tierra, y personajes conocidos por los ciudadanos, como la Virgen, San Juan, San Pedro, el Ángel Gabriel y los apóstoles. Tras siglos de olvido, la obra fue recuperada en 1999 gracias a la música de la compositora Matilde Salvador y la edición filológica de Pasqual Mas i Usó, pero su consolidación llegó en 2018 con la constitución de la Asociación Cultural Misteri de Castelló, liderada por Fernando Vilar.

Edición 2025: protagonistas y novedades

Desde entonces, la representación se ha fijado como cita anual en la concatedral de Santa María. La edición de este año mantiene la gratuidad del acceso y el copatrocinio del Ayuntamiento de Castelló y el Institut Valencià de Cultura, sumando de nuevo la colaboración de El Corte Inglés y la Universitat Jaume I, además de la propia iglesia concatedral.

El elenco principal de este año ha incluido a la soprano y actriz Alba Fernández como Virgen María, al tenor Manuel Valero como San Juan y al barítono Alejandro Moreno como San Pedro. La parte musical ha corrido a cargo del coro Aurea Vocalis, dirigido por Óscar Ventura, acompañado por el monumental órgano de tubos con Carlos Paterson, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia, y el violonchelo de Alberto Muñoz. Entre las novedades de este año ha destacado la interpretación, por primera vez, del Himne a Santa Maria de l’Assumpció, escrito y compuesto por Fernando Vilar, con armonización de Héctor Chabrera, en homenaje al 75 aniversario de la definición del dogma de la Asunción por el papa Pío XII.

Patrimonio inmaterial y legado cultural

Más allá de la ceremonia y la música, el Misteri de Castelló es un ejemplo vivo de patrimonio inmaterial que conecta a la ciudad con su historia y tradiciones. Su recuperación demuestra cómo la colaboración entre instituciones, artistas y ciudadanos puede rescatar vestigios culturales olvidados y convertirlos en experiencias compartidas, capaces de emocionar y educar a nuevas generaciones. Hoy, al abrirse el telón en la concatedral, Castelló no solo revive una obra medieval, sino que reafirma su identidad cultural y su compromiso con la preservación de la memoria histórica.