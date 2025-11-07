Nia Zalén posarà el punt final al Singin' in the Cave 2025 de la Vall d'Uixó

El Singin’ in the Cave clourà l’edició del seu X aniversari amb l’actuació de Nia Zalén, el diumenge 9 de novembre a les 19.00 hores.

Nia Zalén és una artista castellanomanxega que, des de 2021, du a terme un projecte musical independent que fusiona pop contemporani i folklore espanyol, creant una proposta íntima i emocional on la tradició i l’actualitat conviuen amb naturalitat. En 2021 llança El Bosque de tu Silencio i en 2024 publica l’EP Me Presento. La seua veu aterciopelada és el nucli d’un univers sonor que combina acústic i modern amb autenticitat, i participa en totes les fases del projecte, de la composició a la direcció artística.

Actualment prepara el seu pròxim EP, Florescencia, un projecte audiovisual que es presentarà en directe l’any vinent.

Més que música

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó treballa en la renovació i diversificació de l’oferta turística del municipi, especialment de les Coves de Sant Josep, amb criteris sostenibles i inclusius, i aquest cicle de concerts s’ha mostrat com un projecte perfecte per a aquests objectius.

Singin' in the Cave, que se celebra anualment des de 2016, és una idea de luzazul, organitzat per Coves de Sant Josep, amb el patrocini de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó i la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura i Turisme Comunitat Valenciana, a través de Mediterranew Musix.