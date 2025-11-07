Teatre
L'IVC porta l’obra valenciana ‘Cuatro días, cuatro noches’ a Castelló i Peníscola
L'obra dirigida per Víctor Sánchez Rodríguez es representa els dies 8 i 9 de novembre al Teatre Principal i Palau de Congressos
L’Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta aquest cap de setmana la producció valenciana Cuatro días, cuatro noches, dirigida per Víctor Sánchez Rodríguez. El muntatge es representarà el dissabte 8 de novembre al Teatre Principal de Castelló i el diumenge 9 al Palau de Congressos de Peníscola, ambdues funcions a les 19.00 hores.
Protagonitzada per Lara Salvador, Gloria March i Jorge Valle, l’obra reuneix tres germans que amb prou feines han tingut contacte en els últims anys. El retrobament, motivat per la suposada última voluntat del pare, mort fa cinc anys, revelarà un desig inesperat: que les seues filles viatgen a Valparaíso, a Xile, la ciutat que va marcar la seua vida.
A través d’aquest viatge simbòlic, Quatre dies, quatre nits indaga en la família, la memòria i les segones oportunitats, i convida el públic a reflexionar sobre els vincles que perduren malgrat el temps i la distància.
Producció i entrades
La producció, signada per La Portuaria per a Russafa Escènica, compta amb la col·laboració de Sala Russafa, Teatre El Musical (TEM) i l’Ajuntament de Sagunt.
Les últimes entrades per a la funció al Teatre Principal de Castelló i les de Peníscola estan disponibles a taquilla i al web ivc.gva.es.
