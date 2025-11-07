Oci familiar
No et perdes Titemon i Musicmon: diversió i creativitat per a tota la família a Xilxes
Del 7 al 9 de novembre es realitzaran activitats per a tots els públics en diferents espais del municipi
Xilxes es prepara per a viure un cap de setmana de creativitat, música i teatre amb la novena edició del Festival de Titelles i Objectes, Titemon, i la segona de Musicmon, dues propostes culturals complementàries que transformen el municipi en un punt de trobada per a tots els públics del 7 al 9 de novembre.
El divendres 7 i dissabte 8, Titemon portarà a Xilxes companyies de teatre de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Aragó, amb espectacles que combinen imaginació, humor i aprenentatge. El divendres 7 al CEIP Lluís Vives, La Inestable Companyia de Titelles obrirà el festival amb una animació plena de fantasia. Dissabte 8, tres propostes recórreran diferents espais: a les 12.00 hores, Petit Vermell oferirà un espectacle que barreja dansa, clown i màgia a la plaça Espanya; a les 17.30 hores, La Princesa de Turnedó de Jauría Teatro omplirà la plaça del Crist de la Junquera d’històries impossibles de contar; i a les 19.00 hores, al Teatre Municipal, Veoleo de Teatro Arbolé farà viure una biblioteca on la passió pels contes traspassa generacions.
Més activitats
El diumenge 9, la platja de Xilxes acollirà Musicmon, un matí dedicat a la música, la percussió i la creativitat col·lectiva. A les 11.00 h, el taller Música reciclada: Creant ritmes amb el planeta!, amb Sandy Domínguez, permetrà als xiquets construir instruments sostenibles. A les 12.00 h, la cercavila de Mondo Rítmic, amb dinamització de La Inestable, transformarà l’espai urbà en un escenari participatiu. A les 13.00 h, el Concert Didàctic de Percussió de Jesús Gallardo mostrarà la percussió com a element essencial de l’expressió artística i popular.
Amb direcció artística de La Inestable i Artèria Cultural, i suport de l’Ajuntament de Xilxes i la Diputació de Castelló, Titemon i Musicmon aposten per la cultura com a eina educativa, comunitària i sostenible, convidant grans i xicotets a gaudir, aprendre i participar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló
- Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Castellón… y esta vez no es por la lluvia
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Fallece un trabajador en un accidente laboral en un polígono de Morella
- ¿A que te pego un volantazo, listo?': un ataque de furia al volante acaba en más de 2 años de prisión por intento de homicidio en Castellón
- Pillan al conductor de un autobús de Castellón viendo el fútbol en pleno trayecto
- La discoteca de Castellón que rechazó una actuación de Rosalía por 100 euros: 'Tremenda cagada