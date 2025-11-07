Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oci familiar

No et perdes Titemon i Musicmon: diversió i creativitat per a tota la família a Xilxes

Del 7 al 9 de novembre es realitzaran activitats per a tots els públics en diferents espais del municipi

Titemon i Musicmon converteixen Xilxes en un cap de setmana de teatre, música i creativitat

Titemon i Musicmon converteixen Xilxes en un cap de setmana de teatre, música i creativitat / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

Xilxes es prepara per a viure un cap de setmana de creativitat, música i teatre amb la novena edició del Festival de Titelles i Objectes, Titemon, i la segona de Musicmon, dues propostes culturals complementàries que transformen el municipi en un punt de trobada per a tots els públics del 7 al 9 de novembre.

El divendres 7 i dissabte 8, Titemon portarà a Xilxes companyies de teatre de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Aragó, amb espectacles que combinen imaginació, humor i aprenentatge. El divendres 7 al CEIP Lluís Vives, La Inestable Companyia de Titelles obrirà el festival amb una animació plena de fantasia. Dissabte 8, tres propostes recórreran diferents espais: a les 12.00 hores, Petit Vermell oferirà un espectacle que barreja dansa, clown i màgia a la plaça Espanya; a les 17.30 hores, La Princesa de Turnedó de Jauría Teatro omplirà la plaça del Crist de la Junquera d’històries impossibles de contar; i a les 19.00 hores, al Teatre Municipal, Veoleo de Teatro Arbolé farà viure una biblioteca on la passió pels contes traspassa generacions.

Més activitats

El diumenge 9, la platja de Xilxes acollirà Musicmon, un matí dedicat a la música, la percussió i la creativitat col·lectiva. A les 11.00 h, el taller Música reciclada: Creant ritmes amb el planeta!, amb Sandy Domínguez, permetrà als xiquets construir instruments sostenibles. A les 12.00 h, la cercavila de Mondo Rítmic, amb dinamització de La Inestable, transformarà l’espai urbà en un escenari participatiu. A les 13.00 h, el Concert Didàctic de Percussió de Jesús Gallardo mostrarà la percussió com a element essencial de l’expressió artística i popular.

Amb direcció artística de La Inestable i Artèria Cultural, i suport de l’Ajuntament de Xilxes i la Diputació de Castelló, Titemon i Musicmon aposten per la cultura com a eina educativa, comunitària i sostenible, convidant grans i xicotets a gaudir, aprendre i participar.

