Rosalía revoluciona la alfombra roja a su llegada al Roig Arena en València
La artista catalana, que estrena álbum, está presente en Los40 Music Awards Santander 2025
EFE
La artista catalana Rosalía ha revolucionado este viernes la alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025, que se ha paralizado a su llegada, el mismo día que estrena su cuarto álbum, ‘Lux’.
Rosalía ha llegado al pabellón multiusos Roig Arena, que acoge la gala, con unas gafas gigantes con brillantes y vestida con un dos piezas compuesto por un 'croptop' con plumas y una falda negra.
Contenta por estar en València
Toda la prensa se ha concentradoó para escuchar a la cantante, que se ha mostrado muy contenta de estar en València para presentar su disco.
"Me ha sorprendido mucho, la gente tenía muchas ganas y me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido así", ha dicho la artista.
La alfombra roja ha recibido la llegada de los invitados a la gala, y artistas como los integrantes del grupo Bombai y Nil Moliner han alabado el disco de Rosalía, que, según dicen, "pasará a la historia" y han valorado estar en València porque supone "devolver alegría" a una tierra que ha sufrido tanto este año.
