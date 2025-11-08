La directora Yi Zhou acusa de "violencia doméstica" a Jeremy Renner y reabre el fenómeno del 'Mee Too': "Hollywood protege a estos hombres"

La directora Yi Zhou ha denunciado públicamente al actor Jeremy Renner de violencia de género. La cineasta ha acusado al conocido artista de Hollywood, con quien ha mantenido una relación amorosa en los últimos tres meses, de "agresiones domésticas", que le han hecho "sentir miedo por su vida" y que le han obligado a "encerrarse en una habitación para mantenerse a salvo".

"Durante meses, cargué mi dolor en silencio en mi relación con Jeremy Renner, leí las acusaciones pasadas de su exesposa, no las creí. Tras experimentarlo en primera persona y haber sentido miedo por mi vida, pude terminar", ha explicado en varias publicaciones en Instagram.

"En junio de 2025, de la nada, recibí 2 fotos de Jeremy Renner y luego una serie de imágenes pornográficas no deseadas y no solicitadas de él mismo por DM y por WhatsApp; esa fue su forma de presentarse, del mismo modo que también lo hizo con otras mujeres en el pasado", ha detallado la actriz. Sin embargo, "confío en el poder del amor" e intentó tener una relación con él. "Por supuesto me halagó el hecho de que una estrella de Hollywood fantaseara conmigo y hablara de quererme tanto. Me embarqué en los meses más difíciles, además de 2 proyectos en campaña para los Oscar, en los cuales amablemente lo invité a participar", ha añadido.

Un mensaje a Hollywood

La cineasta define el comportamiento de Renner como "un abuso de los límites" y cree que"refleja un problema más amplio en partes de la industria del entretenimiento, donde las mujeres siguen recibiendo mensajes o imágenes sexuales no deseadas de personas con poder o influencia", y que "contribuye a una cultura de miedo y silencio".

El infierno de la directora no finalizó al terminar su relación. Yi Zhou ha denunciado que, tras cortar con él, también intentó frustrar su carrera profesional. "En los últimos meses, he vivido con miedo por mi seguridad y una profunda angustia ante el trato que he soportado", ha explicado.

La cineasta ha mandado un mensaje a Hollywood, que hace tan solo ocho años que estallo la potente campaña 'Mee Too' para denunciar los múltipes casos de abuso sexual al conocido director Harvey Weinstein y que desencadenó en otros casos como los de James Franco o Louis CK. "Ninguna mujer, cineasta o creativa debería tener que trabajar bajo tal presión emocional y psicológica mientras intenta proteger su nombre y la integridad de su trabajo. Hago un llamado a mis colegas cineastas, a los votantes de la Academia, a ejecutivos y mujeres, para que se solidaricen conmigo", ha pedido.

Zi Yhou decubrió posteriormente que la estaba intentando destruir "a través de una campaña coordinada de difamación por parte de fans". Renner había firmado con ella dos proyectos, que después negó diciendo que era IA e incluso amenazó con denunciarla a inmigración. "Cuando lo confronté en privado sobre su conducta pasada y le pedí que se comportara de manera adecuada, que me respetara como mujer y como cineasta, me amenazó con llamar a inmigración/ICE, un acto que me impactó y me causó un profundo temor. Tal comportamiento es inaceptable y representa el desequilibrio de poder que sigue perjudicando a las mujeres en nuestra industria".

"Me preocupa cuántas mujeres serán víctimas"

"Es hora de que Hollywood trate esta conducta como inaceptable y proteja la dignidad y la seguridad de las mujeres", ha denunciad. "Por favor, investigad en línea con informes claros y bien documentados sobre este fenómeno y sus acciones contra otras víctimas: nos inundan con sus constantes imágenes pornográficas y luego nos maltratan; NO es aceptable", ha reivindicado.

La cineasta ha asegurado que "es alarmante saber que en Hollywood aún se puede actuar de esta manera", ocho años después del 'Mee Too'. "Me preocupa cuántas otras mujeres serán víctimas, o quizá ya lo han sido, utilizadas como objeto sexual, abusadas y destruidas de esta forma. Hollywood protege a estos hombres y a estos comportamientos tóxicos por dinero, pero ¿acaso todavía tenemos que ser víctimas en silencio en la era post-#MeToo?"

"Estoy profundamente decepcionada no solo como mujer, sino también como directora, al ver cómo la verdad es distorsionada y el poder se utiliza para silenciar y borrar", ha escrito. "Estas 3 publicaciones tienen la intención de revelar la verdad no dicha sobre Hollywood y sobre las condiciones en las que las mujeres, las cineastas asiáticas y las y los cineastas en general siguen siendo maltratado"