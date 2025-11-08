Castelló acoge las primeras actuaciones de Migrats Dansa 2025 en el EACC

La danza contemporánea joven vuelve a mover Castelló. El Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) será el punto de partida de la novena edición de Migrats Dansa, el ciclo impulsado por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y Espai Inestable que apuesta por la investigación y la creación emergente.

Los días 8 y 9 de noviembre, el público castellonense podrá descubrir en el EACC una selección de piezas breves firmadas por artistas de entre 20 y 35 años, en una edición que reúne el trabajo de 38 creadores procedentes de la Comunitat Valenciana y de países como Bélgica, Italia, Dinamarca o los Países Bajos. Todas las actuaciones serán gratuitas.

En concreto, el EACC acogerá la participación de Martí Corbera, con su pieza Mama Tea; Sabela y Clara, con Antes de nacer prometí que lo recordaría y Aitana Bru Más, que presentará Dolores.

El programa, que después viajará a Alicante y València, sitúa a Castelló como el escenario inaugural de un ciclo que busca conectar la energía de la juventud con nuevas formas de movimiento y experimentación escénica. «Migrats Dansa es un impulso a las creadoras jóvenes que están buscando su lugar y su lenguaje», ha explicado Jacobo Pallarés, director de Inestable.

Migrats Dansa torna a Castelló aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre. / MEDITERRÁNEO

Compromiso por el valor emergente

Por su parte, el gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha destacado el compromiso del Consorci con la «promoción de la creación emergente y la vertebración territorial», llevando la danza contemporánea a públicos de las tres provincias.

Entre las intérpretes y coreógrafas que participarán figuran Noelia Sánchez, Tesa Aviñó, Clara Caballero, Elsa Racinais, Louis Khomtchenko o Lucía Penalba, nombres que representan la diversidad y el talento de una generación en movimiento.

Más de 20 propuestas

Migrats Dansa 2025 ofrecerá un total de 27 propuestas escénicas entre el 8 y el 30 de noviembre, incluyendo el estreno de la pieza larga Me hubiera gustado verte bailar, de Paula Puchalt, becada por el programa.

Toda la programación está disponible en la web oficial www.migrats.es.