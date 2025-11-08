Montse Sánchez Alonso, hasta el corazón del hielo

En la literatura, a veces, la verdad más ardiente se revela en el hielo. En El hielo de los suyos (Tránsito, 2025), Montse Sánchez Alonso rescata del silencio a Ada Blackjack, una joven iñupiat que sobrevivió sola durante casi dos años en el Ártico, tras la muerte de sus compañeros de expedición.

En un principio, uno cree asistir a un relato aventurero, al más puro estilo de Jack London, o a la crónica de una de esas extraordinarias peripecias antárticas, como la que vivió Ernest Shackleton a bordo del Endurance. Sin embargo, lo que la escritora madrileña (1982) pone realmente en juego en las páginas de su primera novela no es solo una historia de supervivencia, sino un acto de resistencia narrativa frente al colonialismo, el patriarcado y la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres.

Un proceso sensible

Sánchez Alonso no llega a la literatura por azar. Formada en el Máster de Narrativa de la Escuela de Escritores, donde hoy enseña Escritura Creativa y Terapéutica, su escritura procede de una sensibilidad forjada entre la docencia, la investigación en salud mental y la música. Es compositora, cantante y baterista del grupo Fario, con el que ha publicado dos discos. De ese cruce entre disciplinas —la palabra, el ritmo, el cuerpo— surge una voz que escribe desde la materia viva de la experiencia.

Ada Blackjack estuvo dos años confinada en el Ártico, luchando por su supervivencia. / MEDITERRÁNEO

Antes de abordar El hielo de los suyos, Sánchez Alonso había iniciado un proyecto autobiográfico sobre la maternidad. Había atravesado un diagnóstico de esterilidad y tres años de tratamientos de reproducción asistida, una travesía que describe como «violencia obstétrica» y de la que emergió, en sus palabras, como «una superviviente». La maternidad, el dolor y la tenacidad femenina se convirtieron entonces en el eje emocional desde el que decidió mirar hacia otra superviviente: Ada Blackjack. Así nació su novela.

Experiencia radical

La historia real de Ada –contratada en 1921 por una expedición ártica británica bajo falsas promesas– podría haber quedado como una anécdota heroica más. Pero Sánchez Alonso la convierte en una experiencia radicalmente íntima y política. En su escritura, el Ártico no es solo paisaje: es un personaje que respira, habla y juzga. El hielo observa. «El territorio es una voz», parece decirnos la autora. Y esa voz, de una belleza casi hipnótica, revela las cicatrices que el colonialismo y el patriarcado dejan sobre los cuerpos y las tierras.

'El hielo de los suyos' Autora: Montse Sánchez Alonso Editorial: Tránsito 336 páginas; 19,95 euros

Críticos de otros medios de comunicación y prensa han subrayado la prosa lírica y precisa de Sánchez Alonso, capaz de combinar aventura, poesía y pensamiento. Ciertamente, en cada página, el lector percibe una tensión entre la belleza y el miedo, entre el fuego de la vida y el hielo que lo amenaza todo. Como señaló la escritora Gabriela Cabezón Cámara, es «una oda a la descolonización y a la fuerza propia».

La novela, no por azar, ha recibido elogios unánimes y consolidado a Montse Sánchez Alonso como una de las voces más prometedoras de la nueva narrativa española. Y es que El hielo de los suyos no se limita a contar una historia: la habita, la interroga y la transforma. Porque a veces –como escribe la autora– «hay que ir hasta el corazón del hielo para encontrar el fuego de la propia vida».