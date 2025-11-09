De l’Alcora a Madrid: el niño Dani Escrig conquista el musical 'Oliver Twist'

L’Alcora tiene razones de sobra para sentirse orgullosa: a sus raíces artesanas –tan ligadas a la cerámica– se suma ahora una joven estrella emergente en el mundo de las artes escénicas. Se trata de Dani Escrig, de solo 10 años, que dará vida al protagonista de la nueva producción del musical Oliver Twist, cuyo estreno tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en el Teatro La Latina de Madrid.

Desde las aulas del Colegio Puértolas Pardo hasta los escenarios madrileños, Dani avanza con determinación en su camino artístico. Alumno de la Escuela de Música Vicente Serrano de l’Alcora, estudia piano, violín y canto, y complementa su formación en Madrid en teatro musical en la academia Marand Musical. Que este niño alcorino interprete el papel de Oliver –un personaje tan icónico como exigente– no solo representa un hito personal, sino también un impulso simbólico para la cultura de su pueblo y de la provincia.

Un clásico en clave musical

La obra que Dani protagoniza es una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens Oliver Twist. Originalmente publicada como serial entre 1837 y 1839, la novela narra la historia de un huérfano que, tras abandonar un orfanato y sufrir abusos como aprendiz, escapa a Londres donde se enfrenta a un mundo de pobreza, delincuencia infantil y opresión social.

Dani Escrig encarna al legendario personaje dickensiano Oliver Twist en Madrid. / MEDITERRÁNEO

Dickens convirtió a Oliver en un símbolo de inocencia y resistencia frente a la injusticia, y ese espíritu es el que recoge esta nueva versión musical, subtitulada «el musical de los niños olvidados». La producción busca revivir el mensaje social de la obra, recordando que aún hoy existen muchos «olivers» que necesitan ser vistos y escuchados.

Una gran producción

El montaje está producido por AMR Produce Corporate, la misma compañía responsable del éxito Los chicos del coro. En esta ocasión, el musical cuenta con libreto y letras de Pedro Víllora, dirección escénica de Juan Luis Iborra y música original de Gerardo Gardelin.

En el mítico teatro de La Latina de Madrid se ofrecerán funciones de miércoles a domingo durante toda la temporada con una producción que promete una puesta en escena inédita, con una orquesta en directo y un elenco infantil cuidadosamente seleccionado tras meses de audiciones.

Entre ellos, destaca el nombre del joven alcorino, que ha cautivado al equipo artístico por su talento natural y su capacidad interpretativa. Su papel como Oliver no solo exige voz y técnica, sino también una gran sensibilidad emocional, algo que Dani ha demostrado en cada ensayo.

Para l’Alcora, este hecho es doblemente significativo. Por un lado, aporta visibilidad a la juventud local y su potencial artístico, y por otro, refuerza la imagen de una villa que no solo vive de la cerámica.

Familia de artistas

Dani pertenece además a una saga familiar de artistas. Su bisabuela, María Gasch, y su abuelo, Vicente Pejó, ya eran conocidos en la localidad por su talento y su vínculo con la cultura popular. Pero lo de Dani, dicen muchos vecinos, es el «culmen»: con apenas diez años ha llegado a protagonizar un musical de prestigio en la capital.

Su familia vive estos días con una mezcla de nervios y orgullo. «Estamos muy ilusionados. Verlo en ese escenario va a ser algo que nunca olvidaremos», comenta su entorno cercano. En el pueblo, la expectación es máxima y no faltan los mensajes de apoyo en redes y en las calles, donde todos desean el mayor de los éxitos al joven intérprete.

El joven alcorino Dani Escrig y el resto del elenco del musical 'Oliver Twist'. / Nieves Díaz

La pasión como motor

La pasión de Dani por la música y las artes escénicas se ha hecho notar desde muy pequeño. Además de su formación instrumental, ha participado en varios espectáculos en Madrid, donde ya ha cautivado al público con su naturalidad y presencia escénica. Su trabajo constante, el apoyo familiar y la guía de sus profesores han sido clave en este proceso.

El caso de Dani también pone de relieve el papel de la educación musical y teatral en la infancia. Invertir en formación artística, incluso desde edades tempranas, permite descubrir y potenciar talentos que, como el suyo, pueden llegar muy lejos.

Oliver, el niño que pide más

En el escenario, Escrig encarnará a un Oliver que no solo pide más comida, como en la célebre escena del orfanato, sino también más oportunidades, más justicia, más afecto. El personaje refleja la lucha de los niños por ser escuchados y respetados, algo que el musical actualiza con una mirada contemporánea y emotiva. Para Dani, cada función será una oportunidad de contar esa historia desde su propia sensibilidad, de dar voz a un niño que, como él, busca su lugar en el mundo.