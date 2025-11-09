Castelló se viste de ópera: así será el nuevo Festival Lírico del CEU

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón se suma desde este mes a la programación cultural de Castelló con una propuesta ambiciosa: el I Festival Lírico del CEU, un ciclo de tres encuentros que aspira a acercar la ópera y la música vocal al público general. Bajo la dirección artística del bajo-barítono castellonense Pedro Quiralte, el certamen nace con vocación de continuidad y con la voluntad de convertirse en un motor cultural y educativo para la sociedad castellonense.

El festival se inaugurará el viernes 21 de noviembre, a las 19.00 horas, en el campus del CEU, con un recital en homenaje a Santa Cecilia, patrona de la música. La soprano Maite Alberola y el pianista Francisco Cholbi serán los encargados de abrir esta primera edición con el programa Grandes heroínas operísticas, un recorrido por algunos de los personajes femeninos más emblemáticos de la ópera. La entrada será libre, previa inscripción aquí, lo que refuerza el carácter abierto y divulgativo de esta iniciativa.

Tres citas con la lírica

El festival se estructura en tres recitales que se extenderán hasta la primavera. Tras el concierto inaugural, la programación continuará el 13 de febrero, con un recital comentado dedicado al amor y San Valentín, en el que participarán la soprano Silvia Vázquez, la mezzosoprano Joana Thomé, el tenor Enmanuele Faraldo y el propio Quiralte. La primera edición se cerrará el 24 de abril con una propuesta escénica de alto nivel: una versión semiescenificada de La voz humana, de Francis Poulenc, bajo la dirección musical del maestro Miquel Ortega, al piano, y la interpretación de la soprano Patricia Calvache.

Con este formato, el CEU busca conjugar la excelencia artística con un enfoque formativo y social. «Que el CEU se haya implicado en la organización de este ciclo lírico es un orgullo, porque permite trascender lo concretamente útil para las personas y entrar en el campo de lo verdaderamente importante, como es la generación de belleza y cultura», explica José María Mira de Orduña, director de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón. En sus palabras, el festival representa una oportunidad para «reforzar la vinculación del ámbito universitario con la sociedad y con la vida cultural de la ciudad».

La ópera como proyecto de crecimiento humano

Para su director artístico, Pedro Quiralte, el nuevo certamen supone «una oportunidad para devolver a Castelló parte de lo que la música me ha dado». El bajo-barítono, al frente también del Festival Internacional de Música de Oropesa del Mar y del Taller de Ópera del Real Casino Antiguo de Castelló, subraya el valor educativo y emocional de la iniciativa: «La música, y en particular la ópera, constituyen una de las expresiones artísticas más completas que existen, al unir literatura, teatro y música en un mismo escenario», afirma. Y prosigue: «La creación de un festival lírico en el CEU de Castellón se plantea no solo como una actividad cultural, sino como un verdadero proyecto de crecimiento humano, académico y social».

Un compromiso con la excelencia

El debut del certamen contará con dos figuras de primer nivel. La soprano Maite Alberola, formada en Valencia y reconocida con galardones como el Premio Campoamor y el Ópera Actual, ha actuado en escenarios como el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real o Les Arts. Su versatilidad la ha llevado a interpretar títulos de Mozart, Verdi y Puccini, además de destacar en el repertorio de zarzuela.

Cartel de la primera sesión del nuevo Festival Lírico del CEU. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, el pianista Francisco Cholbi, especialista en lied y mélodie francesa, ha desarrollado su carrera en instituciones como el Liceu, el Teatro Real o el Palau de la Música de València, y colabora habitualmente con cantantes de prestigio nacional e internacional.

Ambos artistas inaugurarán el festival con un repertorio que combina técnica y emoción, pensado para reivindicar el poder expresivo de la voz y el piano como binomio esencial de la música lírica. La cita, además de rendir homenaje a Santa Cecilia, busca reforzar el papel de la música como elemento identitario y vínculo comunitario.