Día de las Librerías en Castellón: dónde disfrutar del 5 % de descuento y descubrir nuevas historias

La provincia de Castellón celebra este martes, 11 de noviembre, el Día de las Librerías, una efeméride que invita a los lectores voraces y también a los anti-lectores a escuchar la voz de los libreros y a reivindicar lo que ese espacio —la librería— significa en el imaginario colectivo. En casi todos los establecimientos de la provincia se aplicará un 5 % de descuento en las compras, una pequeña ventaja comercial que, sin embargo, señala algo mucho más amplio: la librería no es ya solo un punto de venta, sino un territorio vivo en el que las ideas, las letras y la comunidad dialogan.

Escenarios de imaginación

¿Qué es una librería? ¿Un negocio o un refugio? ¿Un almacén de volúmenes o un escenario de encuentro? La respuesta se enreda con la historia de las ideas. Según el ensayista Jorge Carrión, en su celebrada obra Librerías, las librerías son «lugares de tránsito de utopías» y de memoria colectiva. En ellas convergen autores y lectores, silencios respetuosos y apuestas, sugerencias entregadas al azar y descubrimientos que cambian la vida.

Presentaciones que activan la librería

En este contexto especial del Día de las Librerías, cabe destacar dos citas literarias en el territorio castellonense que confirman que la librería es también escenario de presentación, de conversación, de ritual lectora. En la librería Noviembre de Benicàssim, la escritora Montse Sánchez Alonso presentará su novela El hielo de los suyos (Editorial Tránsito). Publicada en marzo de 2025, la obra narra la expedición ártica de la joven iñupiat Ada Blackjack al remoto pueblo de Nome, Alaska, en 1921. Una mujer que se embarca en un barco de exploradores con ideas coloniales hacia la isla de Wrangell, y que, tras la muerte de todos los hombres, acompaña a su gato Vic y a su hijo enfermo en una lucha contra el frío, el hambre y el devenir del mundo.

Montse Sánchez Alonso estará en Benicàssim este 11 de noviembre para presentar 'El hielo de los suyos'. / MEDITERRÁNEO

En Castelló, la librería Argot acogerá la presentación de la obra La bitácora inédita de Orlando Broseta, del autor Toni G. Turner. Se trata de una novela de aventuras con dosis de realismo mágico y literatura de viaje, que fusiona la exterioridad del trayecto geográfico con la interioridad del viaje psicológico.

Estas dos citas muestran claramente cómo la librería —ya sea en Benicàssim o Castelló— es mucho más que un escaparate de novedades: es un lugar de palabra viva, de encuentro entre autor, lector y librero.

El papel 'actual' de la librería en la era digital

En una era en que el comercio on line parece devorar las fórmulas tradicionales, las librerías independientes han hallado un nuevo papel. No solo venden libros: seleccionan, recomiendan, convocan comunidad. Como señalan los estudios más recientes, el crecimiento del sector del libro en España en 2024 fue del 9,8 %, y las librerías físicas experimentaron un aumento de ventas del 9 %. Ese dato podría leerse como un guiño financiero, pero lo esencial es que esa subida se apoya en la transformación.

La librería hoy es guardiana de la diversidad bibliográfica: frente al lector que entra sin saber qué busca, el librero se convierte en interlocutor. Y es espacio de activación cultural: presentaciones, clubes de lectura, talleres, café cultural. Es también ancla en el tejido social, ese espacio de barrio que resiste la homogeneización. Y en este 11 de noviembre, ese papel se celebra.