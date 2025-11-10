Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots y Nick Cave encabezan el Mad Cool 2026

El festival madrileño Mad Cool ha desvelado este lunes su cartel completo para su edición de 2026, encabezado por Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lorde y Nick Cave & The Bad Seeds, junto a nombres destacados como The Black Crowes, Moby, Pulp, The War On Drugs, Wolf Alice, Pixies, Halsey o la artista surcoreana Jennie, miembro de Blackpink, que acaba de estrenar su debut en solitario.

La próxima edición del festival se celebrará del 8 al 11 de julio de 2026 en el recinto Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, y contará con una jornada más de conciertos a diferencia de este año.

En su décimo aniversario, los organizadores del Mad Cool han anunciado importantes cambios de organización. El aforo diario se reducirá a 55.000 personas, con el objetivo de mejorar la comodidad del público, siguiendo la línea de 2025, cuando ya se recortó la capacidad por jornada.

La apertura de puertas se retrasará una hora para mitigar el calor estival de julio en Madrid, y se redistribuirán los escenarios: desaparecerá uno de los grandes, con el fin de ampliar las zonas de descanso, restauración y movilidad. También se incrementarán los puntos de agua, los aseos y las barras.

Jornadas temáticas y programación por estilos

El Mad Cool 2026 apostará por jornadas temáticas, organizadas por estilos musicales, para ofrecer una experiencia más coherente y equilibrada.