Netflix abre su primer espacio temático en un 'mall' de Pensilvania

En 2020, en medio de la pandemia, Netflix organizó en Los Ángeles una experiencia inmersiva que los fans de ‘Stranger things’ podían recorrer en coche. El éxito de la iniciativa fue tal que los directivos de la plataforma de ‘streaming’ se dieron cuenta de que tenían algo grande entre manos, que más allá del hambre por romper el aislamiento de los confinamientos había un enorme apetito por participar en experiencias comunitarias compartidas.

En los cinco años que han pasado desde entonces Netflix, como tantos otros creadores culturales y de contenido, ha organizado “activaciones” y ‘pop ups’ alrededor de sus series y películas, eventos y programas que tienen un carácter efímero y que han alcanzado, según cifras de la compañía, 40 tipos de experiencias en 350 ciudades del mundo.

Netflix ha seguido también sumando propiedad intelectual creada o comisariada por la propia compañía de Los Gatos, un campo en el que empezó, aunque cueste creerlo por el papel gigante que ha alcanzado, hace solo una década. Y con todo eso la empresa dirigida por Ted Sarandos ahora da un paso más allá: abren casa física permanente para los fans en una institución tan estadounidense como el ‘mall’.

En la Netflix House se ha creado un mundo lleno de espacios basados en series como ‘Stranger things’, ‘Miércoles’, ‘Los Bridgerton’, ‘El juego del calamar’ o ‘La Casa de papel’. / EPC

Concretamente, este miércoles Netflix House abre en King of Prussia, el mayor centro comercial de Estados Unidos en términos de espacio de tiendas, ubicado en los “suburbios” de Filadelfia, a unos 30 kilómetros de la urbe. A los mas de 400 locales comerciales de ese mastodonte se unen ahora los 9.300 metros cuadrados de esta Netflix House en la que se ha creado un mundo lleno de espacios basados en series como ‘Stranger things’, ‘Miércoles’, ‘Los Bridgerton’, ‘El juego del calamar’ o ‘La Casa de papel’.

La oferta, que es la clásica de las experiencias inmersivas ya habituales: decorados detallados que son estupendos para tomarse fotos que compartir en redes sociales, juegos clásicos, experiencias de realidad virtual… Se suman también un restaurante (Netflix bites), una sala de cine donde se proyectarán también retransmisiones de eventos en vivo (otra de las nuevas vías de crecimiento de Netflix) y una tienda. Y la entrada es gratuita pero hay también experiencias de pago.

La Netflix House de King of Prussia es solo la primera; mes que viene abrirá otra en otro centro comercial de de Dallas, en Texas, donde hay más presencia de parques corporativos y en 2027 se inaugurará otra en el famoso Strip de Las Vegas. / EPC

“Netflix House es lo que tú hagas de ello”, explicaba Marian Lee, la directora global de márketing, en una mesa redonda con medios en una jornada de presentación a la prensa a la que ha sido invitado EL PERIÓDICO. “Queremos que la gente venga con sus amigos, que compartan en redes, que vuelvan. Queremos ser un destino de cada día y que puedas venir y pasar solo 10 minutos, o comer algo, o comprar un regalo, o jugar, o pasar horas. La gente puede venir cada fin de semana o volver solo para determinadas cosas”.

La medida de si Netflix House triunfará o no la compañía la mide por ahora, al menos en las declaraciones de Lee, en términos no económicos. “El éxito para nosotros es que vengas y te quedes asombrado y que les digas a tus amigos y familia que es un sitio realmente cool, la manifestación física de Netflix”, añadía la ejecutiva. “Es continuar la comunidad de fans, extenderla, y hacer que la gente lo pase realmente bien”.

La empresa no da cifras de la inversión que ha sido necesaria para un proyecto de esta envergadura y Lee solo decía que es “enorme, y no solo en espacio o capital. Es un compromiso”, explicaba la ejecutiva, que aseguraba que todo el motor es estar “al servicio de los fans”.

Europa, ¿otro modelo?

La aventura de Netflix coincide con un momento en que el mall, que tras sus años dorados vivió un declive profundo en EEUU como núcleo económico y social, parece estar resurgiendo. También cuando muchos ciudadanos, y especialmente jóvenes de la generación Z, dan claras señales de querer vivir y experimentar cosas en la vida real, no solo en las pantallas.

Por eso la Netflix House de King of Prussia es solo la primera de varias de estas iniciativas. El mes que viene abrirá otra en otro centro comercial de de Dallas, en Texas, donde hay más presencia de parques corporativos y en 2027 se inaugurará otra en el famoso Strip de Las Vegas.

Lee no descartaba que el proyecto siga creciendo de forma internacional, incluyendo en Europa, pero también señala a las diferencias que pueden hacer que haya distintas mutaciones del modelo. “Allí, como en otros sitios, no vas a encontrar un espacio tan grande como esto en el centro de las grandes ciudades y debemos pensar en ello de otra forma”, explicaba. "Quizá este sea un modelo que funciona en enclaves estadounidenses de suburbio y hay otro modelo que podemos hacer a escala en sitios donde los metros cuadrados son otros, o donde hay lugares más estrechos y más verticales. Estamos aprendiendo”, concluía.