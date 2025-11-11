Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

5 libros de autores de Castellón para comprar este Día de las Librerías

Del futuro distópico al bosque otoñal, pasando por la poesía y la memoria rural: cinco obras con ADN castellonense para celebrar el Día de las Librerías.

Recomendamos 5 libros con ADN castellonense para celebrar el Día de las Librerías 2025. / MEDITERRÁNEO

Eric Gras

Eric Gras

Este martes 11 de noviembre, las librerías de Castellón celebran el Día de las Librerías con un 5% de descuento en todas las compras, una oportunidad perfecta para apoyar al comercio local y, sobre todo, a los creadores de la tierra. Desde novelas que se adentran en futuros inquietantes hasta poemarios que indagan en la condición humana o álbumes ilustrados que celebran la naturaleza, la literatura castellonense ofrece un abanico de voces tan diverso como estimulante. Aquí van cinco títulos con sello local para regalar o regalarse.

Cabezahueca, de Óscar Gual (Sloper Editorial)

Cabezahueca, de Óscar Gual (Sloper Editorial)

El regreso de Óscar Gual tras varios años de silencio editorial es, por sí solo, motivo de celebración. En Cabezahueca, el autor de Almassora nos transporta al año 2050, a una sociedad donde cada persona tiene un duende —un ser sintético encargado de tomar todas las decisiones vitales de su dueño—. Gual construye una distopía llena de ironía y lucidez, en la que la tecnología y la espiritualidad se confunden bajo el dominio de las corporaciones tecnoespirituales. Con su inconfundible estilo afilado, el escritor plantea una crítica a la deshumanización contemporánea y al espejismo del control total. Una lectura provocadora que confirma su regreso a la primera línea de la narrativa alternativa.

'Cabezahueca'

Autor: Óscar Gual

Editorial: Sloper

316 páginas; 19 euros

Los tres mundos, de Santiago Posteguillo (Ediciones B)

Los tres mundos, de Santiago Posteguillo (Ediciones B)

Pese a no ser de Castellón, Santiago Posteguillo sí podría considerarse un castellonense de pro, siendo como es profesor de la Universitat Jaume I. Ahora el autor internacional vuelve a conquistar a sus lectores con el tercer volumen de su monumental saga sobre Julio César. Tras Roma soy yo y Maldita Roma, en Los tres mundos el novelista recrea con su habitual rigor y pulso narrativo la conquista de las Galias, uno de los episodios más épicos de la historia antigua. Pero más allá de la guerra, Posteguillo explora también los juegos de poder en Roma y el exilio de Cleopatra y su padre, tejiendo una trama que conecta la Galia, Roma y Egipto en una colisión de destinos. Una obra ambiciosa que reafirma su dominio de la novela histórica y su vínculo con Castellón, donde dio sus primeros pasos literarios.

'Los tres mundos'

Autor: Santiago Posteguillo

Editorial: Ediciones B

1.040 páginas; 24,60 euros

Anem al bosc / Vamos al bosque, de Verónica Fabregat (Akiara Books)

Anem al bosc / Vamos al bosque, de Verónica Fabregat (Akiara Books)

La artista e ilustradora Verónica Fabregat continúa ampliando su delicado universo visual con este álbum sin palabras que invita a los lectores —grandes y pequeños— a adentrarse en un bosque de otoño lleno de descubrimientos. Siete amigos cruzan riachuelos, suben a los árboles, recogen setas y juegan bajo la lluvia en una historia contada solo a través de la imagen.

Anem al bosc es el cuarto título de la autora castellonense en Akiara Books, tras Juguem a amagar-nos, Anem a la platja y Juguem a la neu, disponibles también en castellano. Su trazo cálido y su mirada atenta al detalle convierten este libro en una celebración de la naturaleza, la amistad y la imaginación.

'Anem al bosc'

Autora: Verónica Fabregat

Editorial: Akiara Books

40 páginas; 16,50 euros

Una de las ilustraciones de Verónica Fabregat en su libro 'Anem al bosc' (Akiara Books).

Una de las ilustraciones de Verónica Fabregat en su libro 'Anem al bosc' (Akiara Books). / Verónica Fabregat

La llavor en la fosca, de Josep J. Conill (Salze Editorial)

La llavor en la fosca, de Josep J. Conill (Salze Editorial)

El poeta y sociólogo del lenguaje castellonense Josep J. Conill publica un nuevo poemario que profundiza en las contradicciones de la existencia humana, al tiempo que inaugura la colección Flors del Mal de Salze Editorial.

En La llavor en la fosca («La semilla en la oscuridad»), el autor explora —con una voz madura y reflexiva— los límites entre el amor, el deseo y la muerte. Dividido en seis secciones, el libro germina en la introspección para alzarse, finalmente, como un alegato contra la barbarie contemporánea.

Conill, colaborador habitual en revistas como L’Espill o Caplletra, confirma aquí su compromiso con una poesía crítica, lúcida y de alta exigencia estética.

'La llavor en la fosca'

Autor: Josep J. Conill

Editorial: Salze

184 páginas; 16,35 euros

Campesinas. La historia de nuestras abuelas, de Joanna Kuciel-Frydryszak

Campesinas. La historia de nuestras abuelas, de Joanna Kuciel-Frydryszak

Aunque la autora es polaca, esta edición tiene un fuerte vínculo con Castellón: las ilustraciones corren a cargo de once artistas del Taller La Madriguera, coordinado por la pintora y escritora vila-realense Paula Bonet, una de las creadoras más reconocidas nacidas en la provincia.

El libro rescata la memoria de las mujeres del campo en la Polonia del siglo XX, verdaderas «heroínas silenciosas» cuyo trabajo y sacrificio sostuvieron a generaciones enteras. La edición en castellano, cuidada y bellísima, convierte la historia oral en arte visual, gracias a la mirada sensible y comprometida de Bonet y su equipo.

Una obra tan necesaria como conmovedora, que une memoria, arte y perspectiva de género.

Noticias relacionadas y más

'Campesinas'

Autora: Joanna Kuciel-Frydryszak

Editorial: Temporal

Traducción: Teresa Benítez

Ilustraciones: Taller La madriguera, al cuidado de Paula Bonet

480 páginas; 24,90 euros

Un buen día para comprar —y leer— en casa

El Día de las Librerías no solo ofrece descuentos, sino una oportunidad para descubrir el talento literario que florece en Castellón. Cinco libros, cinco maneras de celebrar la lectura y de recordar que, en tiempos de pantallas y prisas, la literatura sigue siendo el mejor refugio posible.

