Arte, materia y alma: la castellonense Cristina Babiloni transforma la Fundación Bancaja con 'Caleb'

La artista castellonense Cristina Babiloni llevará su universo simbólico a la Fundación Bancaja de València con la exposición Caleb, que abrirá sus puertas el 20 de noviembre. La muestra reúne una treintena de obras —muchas de ellas creadas expresamente para la ocasión— que exploran la relación entre materia, naturaleza y espiritualidad, bajo la mirada curatorial de Alicia Ventura.

El proyecto toma como punto de partida la mítica isla de Caleb, una referencia literaria y simbólica desde la que Babiloni despliega un diálogo entre realidad y ficción, memoria y olvido. En sus lienzos y esculturas, las formas y colores del océano y de las tierras volcánicas se transforman en materia pictórica a través de materiales como arena, arpillera, cartón o acrílico, y en esta ocasión incorpora nuevas experimentaciones con metacrilato.

'Powerful' (2021), una de las obras de Cristina Babiloni que se exhibirán en València. / MEDITERRÁNEO

Textura y energía

Nacida en Castelló en 1981, Babiloni es una artista multidisciplinar que combina técnicas de la pintura, la escultura y el collage, incorporando a menudo materiales procedentes del ámbito de la industria cerámica. Su proceso creativo se caracteriza por una circularidad en el uso de la materia, que convierte cada obra en un espacio de textura, energía y contemplación.

A través de paletas vibrantes y dinámicas, Babiloni propone escenas inmersivas concebidas para despertar la calma, la introspección y la conciencia sobre nuestra conexión con el entorno natural. El movimiento de los ecosistemas y la búsqueda de armonía entre lo humano y lo natural se convierten así en los ejes de Caleb.

Artista internacional

Con exposiciones individuales en Madrid, Nueva York y Andorra, y presencia en ferias como ARCO Madrid, su obra forma parte de colecciones privadas e institucionales, entre ellas la Colección de Arte de J.P. Morgan Chase.

La exposición Caleb podrá visitarse en la sede de la Fundación Bancaja (plaza Tetuán, 23, València) del 20 de noviembre de 2025 al 22 de febrero de 2026.