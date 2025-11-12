Arts escèniques
AVETID reconeix l’escena teatral valenciana i posa el focus en Castelló
L'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques premia a Joan Raga, Cebé Muntatges Teatrals i La Troupe Malabó en una trobada que se celebrarà el 17 de novembre
L'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (AVETID) posarà en valor la passió i qualitat de les empreses, entitats i professionals de l'escena de Castelló, València i Alacant amb un nou format dels seus guardons: la Trobada de Premis AVETID 2025, que se celebrarà el 17 de novembre a l’Ateneo Restaurant de València i que homenatjarà la trajectòria de destacats professionals i companyies de les arts escèniques. Enguany, Castelló tindrà una presència destacada amb tres noms propis: Joan Raga, Cebé Muntatges Teatrals i La Troupe Malabó.
Homenatge a Joan Raga
El dramaturg i actor Joan Raga, figura clau del teatre castellonenc, rebrà a títol pòstum el Premi Estimat. La seua passió i dedicació van enriquir l’escena valenciana durant dècades, deixant un llegat que continua inspirant noves generacions. La seua pèrdua, el passat juliol, va commoure el sector teatral de tota la Comunitat.
Cebé i La Troupe Malabó, 25 anys de trajectòria
Les companyies Cebé Muntatges Teatrals, amb seu a Castelló de la Plana, i La Troupe Malabó, originària de Betxí, rebran el Premi d’Or AVETID pels seus 25 anys d’activitat.
Cebé ha consolidat un projecte de creació, producció i formació escènica que ha contribuït a enfortir el teixit teatral local. Per la seua banda, La Troupe Malabó, especialitzada en teatre-circ i humor visual, ha portat el nom de Castelló a escenaris nacionals i internacionals.
Una trobada per celebrar el talent valencià
Segons M. Ángeles Fayos, presidenta d’AVETID, «els guardons reconeixen el talent i la dedicació de les entitats i equips artístics que mai deixen de sorprendre el públic».
A més dels guardonats castellonencs, la trobada distingirà també Escalante (Premi Entitat) i Fernanda Medina (Premi Estimada).
La cita, que reprén els premis després de la suspensió per la dana de 2024, vol ser un espai de retrobar-se i posar en valor el sector escènic valencià en tota la seua diversitat territorial.
