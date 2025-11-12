Todo listo para la Convocatoria Nacional de Danza 2026 en Castelló: premios, fechas y novedades

Castelló consolida su posición como uno de los grandes referentes de la danza en España. La 29ª Convocatoria Nacional de Danza 'Premios Ciutat de Castelló' y el Premio de Interpretación Fundación Dávalos-Fletcher ya tienen fecha confirmada: los días 16 y 17 de mayo de 2026 el Teatre Principal volverá a convertirse en epicentro del talento y la creatividad escénica nacional.

Más de 30 bailarines de todo el territorio español participaron en la pasada edición, que repartió 8.000 euros en premios además de estancias profesionales en compañías de danza de España y Europa. Desde su creación, este certamen ha reunido a más de 600 intérpretes, consolidándose como uno de los concursos más prestigiosos y longevos del panorama nacional.

Categorías y dotación

La convocatoria incluye cuatro categorías —danza clásica, contemporánea, española y flamenca—, que reflejan la diversidad y riqueza del movimiento escénico actual. El Premio de Interpretación Dávalos-Fletcher, dotado con 4.000 euros, reconocerá al bailarín o bailarina más sobresaliente del certamen, con independencia de la disciplina. Además, se otorgarán cuatro galardones específicos, de 1.000 euros cada uno, en las distintas modalidades.

El Ayuntamiento de Castelló ha presentado hoy la nueva edición de la Convocatoria Nacional de Danza junto a la Diputación, IVC, Dávalos-Fletcher y la asociación Terpsícore. / MEDITERRÁNEO

El acto de presentación ha contado con la participación de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, María España; el diputado de Cultura, Alejandro Clausell; la delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip; el gerente de la Fundación Dávalos-Fletcher, José Vicente Ramón; la directora institucional de la Fundación Caixa Castelló, Ana Iserte; y las representantes de la Asociación Terpsícore, Gabriella Foschi y María Andrés, organizadoras del certamen.

Un momento histórico para la danza

Durante la presentación, María España ha subrayado el auge que vive la danza en la ciudad: «La danza está viviendo uno de los mejores momentos de su historia en Castelló. Nunca ha habido tantas escuelas, tantos alumnos y tantos eventos públicos y privados en los que tiene protagonismo. La danza está en las calles de Castelló, ocupando el lugar que se merece. Es importante que lo valoremos para que esos tiempos pasados, en los que apenas existía en la programación cultural, no vuelvan. Nos queda mucho trabajo por delante... pero vamos en la buena dirección».

Por su parte, Alejandro Clausell ha destacado el valor formativo y de impulso profesional que representa la convocatoria: «Esta cita sirve, por encima de todo, para ayudar al talento emergente. Es fundamental este tipo de apoyos cuando se está comenzando una carrera profesional, y buena prueba de ello es el éxito de convocatoria que tiene con aspirantes venidos de toda la geografía nacional».

La Convocatoria Nacional de Danza de Castelló 2026 no solo premiará la excelencia artística, sino que también reforzará la proyección cultural de la ciudad y su conexión con los jóvenes talentos que aspiran a desarrollar una carrera profesional en el ámbito escénico. Con esta nueva edición, Castelló reafirma su compromiso con las artes del movimiento y con el fomento de una programación cultural diversa, moderna y abierta al futuro.