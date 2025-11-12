13 i 14 de novembre
El Reclam porta a l’UJI la memòria de 1936 i la tragèdia d’Èdip
La conferència actuada i el clàssic grec protagonitzen l’agenda setmanal de la Mostra d'Arts Escèniques
La Mostra de Teatre Reclam continua aquesta setmana la seua programació a la Universitat Jaume I amb dues cites que uneixen història i art escènic. D’una banda, la conferència actuada 1936, Los protagonistas de la Guerra, dirigida per Andrés Lima; de l’altra, la gran producció de Bambalina Teatre Practicable, Èdip.
El 1936, entre l’aula i l’escenari
El dimecres 13 de novembre, a les 12.00 hores, l’edifici de l’Escola de Doctorat acollirà una proposta singular del Centro Dramático Nacional, coorganitzada amb el Comissionat dels 50 anys d’Espanya en Llibertat. La peça recorre, de manera teatralitzada, els moments clau de la Guerra Civil espanyola a partir dels discursos de Franco i Manuel Azaña. Un diàleg impossible entre els líders de cada bàndol que transforma la història en una experiència escènica didàctica i emocional. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament.
Èdip, la tragèdia dels titelles
L’endemà, 14 de novembre, a les 19.30 hores, el Paranimf de l’UJI acollirà Èdip, una lectura visual i poètica del clàssic de Sòfocles. La companyia Bambalina explora les possibilitats expressives dels titelles per representar un drama marcat pel destí, la consciència i la força dels déus. Amb música en directe i la participació del cor Ad Libitum de l’Escola Coral Veus Juntes, l’obra promet una experiència estètica intensa i suggeridora.
Més informació: reclam.uji.es
