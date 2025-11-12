Suena el Bembé pone a Castellón en el mapa de la música latina
El grupo castellonense gana el galardón a la mejor canción de salsa fusión por su tema 'El Camino', una oda a los sueños y desafíos de la migración.
El talento multicultural con sello castellonense vuelve a brillar en el panorama internacional. El grupo Suena el Bembé, formación latinoamericana afincada en Castelló, ha sido galardonado con el Premio Talento Latino 2025 a la mejor canción de salsa fusión por su tema El Camino, en una gala celebrada en el Teatro Infanta Isabel de Madrid y presentada por la artista cubana Lucrecia.
El reconocimiento fue recogido por Lisbeth Freites, compositora, arreglista y autora del tema, junto a Paloma Marco, cantante de la formación. Ambas destacaron el valor del premio como impulso al trabajo colectivo de una banda que, en solo tres años, ha conseguido consolidar una propuesta fresca, potente y profundamente mestiza, donde confluyen ritmos como la salsa, el jazz, el funk y el rap.
Más que un sueño
El Camino aborda con sensibilidad la realidad de millones de personas migrantes, poniendo el foco en los sueños, las barreras y la desigualdad que aún persisten a causa de la xenofobia y el racismo.
Con una letra que invita a la reflexión, la lucha y la empatía, la canción recuerda que quienes se ven forzados a migrar son, ante todo, personas con historias, ilusiones y proyectos de vida, marcados por circunstancias sociales o económicas adversas.
Mensaje social
Este Premio Talento Latino sitúa a Suena el Bembé como una de las propuestas emergentes más relevantes del panorama latino actual, destacando tanto por su compromiso artístico como por su mensaje social. La banda está integrada por seis músicos de Venezuela, Colombia, Brasil y España, que han hecho de Castellón su punto de encuentro creativo y cultural.
En palabras de sus seguidores, Suena el Bembé representa la energía de una nueva generación que celebra la diversidad desde la música.
