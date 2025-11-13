Un pueblo de Castellón se reinventa con la apertura de un espacio para artistas emergentes

El interior de Castellón suma una nueva iniciativa cultural con la apertura de La Coladuria, un espacio dedicado a la creación y exhibición artística que se estrena el 14 de noviembre con la exposición Fam, fam, fam de Lucía Vallés (Alicante, 1999), en colaboración con la galería Batec.

El proyecto nace en Vilafranca del Cid, impulsado por la artista textil Anne Barton de Mayor (Londres, 1959), con la intención de acercar el arte contemporáneo al ámbito rural y fortalecer el tejido cultural local. En su muestra inaugural, Vallés utiliza la técnica del tufting —trabajo con lana sobre tela— para reflexionar sobre la ritualidad del comer y la belleza de los gestos cotidianos. Sus piezas combinan lo pictórico y lo gráfico, generando un universo visual «amable y suave».

Lucía Vallés expone hasta el 8 de diciembre su proyecto artístico basado en los textiles. / MEDITERRÁNEO

Punto de encuentro

La Coladuria busca convertirse en un punto de encuentro entre artistas emergentes y comunidad, apostando por una cultura de proximidad y la revitalización del casco antiguo. Por su parte, la galería Batec continúa su línea de trabajo en favor de la descentralización cultural, promoviendo proyectos en diferentes espacios y territorios de la provincia de Castellón.

La exposición podrá visitarse hasta el 8 de diciembre, con cierre mediante un vermut solidario. Los horarios de visitar serán de viernes y sábado de 17.00 a 20.00 horas y domingo de 12.00 a 14.00 horas.