El Trovam 2025 encén Castelló: tres dies amb més de 50 concerts i el futur de la música valenciana en joc
La Fira Valenciana de la Música reuneix més de 50 concerts i activitats professionals fins al 15 de novembre a l’Auditori i altres espais de la ciutat.
La Fira Trovam 2025 ha alçat el teló este dijous al Auditori i Palau de Congressos de Castelló per donar inici a la seua 13a edició, una cita que posa el focus en la internacionalització i la reconstrucció del sector musical valencià després d’un any marcat pels reptes econòmics i climàtics que han afectat la indústria cultural.
L’acte inaugural ha comptat amb la presència del director general de l’Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar; el segon tinent d’alcalde de Castelló, Vicent Sales; i el director de la Fira, Armand Llàcer, que han coincidit a destacar «el paper essencial del Trovam com a espai de trobada, reflexió i projecció per al teixit musical valencià».
Un punt de trobada per a la música valenciana
Fins al 15 de novembre, el Trovam desplegarà una programació amb més de 50 concerts, taules redones i activitats per a professionals del sector. El centre neuràlgic se situa a l’Auditori, encara que la música també ressonarà en altres escenaris com el Teatre Principal, La Bohemia o la sala Terra.
Esta edició reforça el caràcter professional de la fira amb espais de debat sobre la resiliència de les indústries creatives davant la DANA de 2024 i sobre les estratègies d’internacionalització de la música valenciana. Entre les primeres activitats, destaquen les taules redones, tallers de producció en viu, sessions sobre gires i encontres de fotografia musical.
El valor de la formació i la mirada jove
Un dels projectes que consolida la vocació pedagògica del Trovam és Trovam+, impulsat amb la col·laboració de Live Nation, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Barcelona. Gràcies a esta iniciativa, estudiants de gestió cultural i producció musical participen en classes magistrals sobre management, grans recintes i internacionalització, amb exemples de projectes com The Spanish Wave o les Cases de la Música de Catalunya.
Converses i sons per a tots els públics
El primer dia de la fira oferirà fins a tretze actuacions musicals al mateix Auditori de Castelló. El dúo format per Rita Payés i Lucia Fumero estrenarà el seu nou espectacle a la Sala Simfònica, acompanyat de noms com Jorge Gumbau, L’Arannà, Urbàlia Rurana, Pau Alabajos, María Gil, Carolina Fernández “La Chispa”, Bèrnia, La Fulla, David Bay, Fades, Farmar i KYR4. Una mostra plural del talent que naix i creix a la Comunitat Valenciana.
També tornen les populars Converses del Trovam, espais distesos per a reflexionar sobre el procés creatiu. En esta edició, el raper Nach dialoga amb la periodista Thaïs Peñalver, mentre que Sergio Sastre (Miss Caffeina) conversa amb Marta Fullera (Onda Cero).
Un projecte col·lectiu per a fer créixer la música valenciana
La Fira Valenciana de la Música Trovam està impulsada per la Valencian Music Association (VAM!), amb el suport principal de l’Institut Valencià de Cultura i la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, el Ministeri de Cultura, Turisme Comunitat Valenciana, AIE, Es Música, ARTE, Radio 3, Onda Cero i À Punt Mèdia.
Amb més d’una dècada de trajectòria, el Trovam s’ha consolidat com una plataforma clau per a la música feta a la Comunitat Valenciana, un espai on la indústria, la creació i el públic es troben per repensar el futur del sector i exportar el talent local al món.
