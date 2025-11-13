Reconocimiento
De los Goya a Almassora: Javier Pereira, premiado en el Festival ALMA
El certamen de cortometrajes entrega este 13 de noviembre en la Casa de la Cultura el Alma de Oro al reconocido actor
El Festival Internacional de Cortometrajes ALMA de Almassora encara su recta final con un gran éxito de público en su séptima edición. Los pases diarios de la sección oficial, que se celebran a las 21.30 horas en la Casa de la Cultura, están reuniendo durante toda la semana a numerosos amantes del cine y la cultura.
Uno de los dos Alma de Oro
La jornada de este 13 de noviembre es especialmente destacada: el festival ha entregado uno de los dos Alma de Oro 2025 al actor Javier Pereira, ganador de un Premio Goya y protagonista del cortometraje Insalvable, que también se proyectará esta noche. El reconocimiento ha sido otorgado por la alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto al concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, y el director del certamen, Sergi González.
El segundo Alma de Oro, concedido al actor Gorka Otxoa, conocido por su papel en la serie Machos Alfa, se entregará durante la gala final del sábado, 15 de noviembre, en la que también se darán a conocer los premios del certamen.
Las proyecciones son de acceso libre, aunque se pueden reservar entradas gratuitas a través de entrades.almassora.es. Además, los asistentes recibirán un bono 2x1 para los cines Sucre.
Cortos programados hoy
Los cortos programados para esta jornada son: Insalvable, de Javier Marco; Leonardo, de Meka Ribera y Álvaro G. Company; Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique; The Piano, de Avery Kroll (EE. UU.); Ya nos tocaba, de Ángela Conde; y All you need is love, de Dany Ruz.
Toda la información del festival puede consultarse en la web del Ayuntamiento: almassora.es/festival-internacional-de-cortometrajes.
