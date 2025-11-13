Entradas disponibles
El Reclam también llega a Betxí: Leandre Clown presenta 'Fly me to the moon'
El Teatre Municipal acoge el 15 de noviembre, a las 19.30 horas, este espectáculo de teatro contemporáneo
El artista Leandre Clown llega este sábado, 15 de noviembre, a Betxí con su espectáculo Fly me to the moon, dentro de la programación de la Muestra Reclam de Teatro, que cada otoño acerca el mejor teatro contemporáneo a las comarcas de Castellón. La función tendrá lugar a las 19.30 horas, en el Teatre Municipal, con entradas disponibles a 5 euros en entrades.betxi.es y en la Biblioteca Municipal.
La obra propone un viaje poético hacia la luna a cargo de un dúo de clowns que, con una bicicleta voladora, reivindican la fantasía y la ingenuidad como maneras de mirar el mundo. Entre madera, hierro y polvo, los personajes transforman lo cotidiano en un relato visual que invita al público a soñar despierto.
Cita cultural de referencia
La alcaldesa Carla Nebot destaca «la trayectoria del Reclam como cita cultural de referencia» y subraya «el orgullo de que Betxí siga formando parte de esta red, ofreciendo espectáculos que hacen disfrutar, pensar y emocionarse». La muestra, organizada por la Universitat Jaume I, a través del Servicio de Actividades Socioculturales, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Betxí y forma parte de la Red Española de Teatros Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.
