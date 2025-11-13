Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Reclam también llega a Betxí: Leandre Clown presenta 'Fly me to the moon'

El Teatre Municipal acoge el 15 de noviembre, a las 19.30 horas, este espectáculo de teatro contemporáneo

'Fly Me to the Moon' es la propuesta de Leandre Ribera y Laura Miralbes que se verá en Betxí.

Nico Cruz

El artista Leandre Clown llega este sábado, 15 de noviembre, a Betxí con su espectáculo Fly me to the moon, dentro de la programación de la Muestra Reclam de Teatro, que cada otoño acerca el mejor teatro contemporáneo a las comarcas de Castellón. La función tendrá lugar a las 19.30 horas, en el Teatre Municipal, con entradas disponibles a 5 euros en entrades.betxi.es y en la Biblioteca Municipal.

La obra propone un viaje poético hacia la luna a cargo de un dúo de clowns que, con una bicicleta voladora, reivindican la fantasía y la ingenuidad como maneras de mirar el mundo. Entre madera, hierro y polvo, los personajes transforman lo cotidiano en un relato visual que invita al público a soñar despierto.

Leandre Clown propone un viaje poético hacia la luna dentro de la Mostra d'Arts Escèniques Reclam.

Cita cultural de referencia

La alcaldesa Carla Nebot destaca «la trayectoria del Reclam como cita cultural de referencia» y subraya «el orgullo de que Betxí siga formando parte de esta red, ofreciendo espectáculos que hacen disfrutar, pensar y emocionarse». La muestra, organizada por la Universitat Jaume I, a través del Servicio de Actividades Socioculturales, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Betxí y forma parte de la Red Española de Teatros Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

