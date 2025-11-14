Joël Mestre, la sorpresa castellonense de la IV Bienal Mª Isabel Comenge

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acogió este 13 de noviembre la entrega de premios de la IV Bienal Mª Isabel Comenge, una cita clave para tomar el pulso a la pintura contemporánea valenciana. Aunque el primer premio fue para la alcoyana Mónica Jover por su obra Campo Encriptado, y el segundo para Volkan Diyaroglu con Dentro de las Ondas, una de las noticias destacadas para Castellón llegó con el reconocimiento al artista Joël Mestre, que obtuvo el primer accésit con La Buena Estrella.

Joël Mestre es uno de los artistas castellonenses más reconocidos en la actualidad. / MEDITERRÁNEO

El jurado subrayó la «composición desafiante» presentada por Mestre, reforzando la presencia castellonense en una bienal que en esta edición reunió más de un centenar de propuestas. Su trabajo se exhibe junto a las otras 25 obras finalistas en la sala Carlos Pérez del CCCC, donde podrán visitarse hasta el 18 de enero de 2026, con el apoyo del Consorci de Museus.

Espacio de referencia

Además del accésit de Mestre, el segundo accésit recayó en Ferrán Gisbert por Téxtil. La Bienal Comenge, impulsada por la Fundación Juan José Castellano Comenge, se consolida así como un espacio de referencia para la creación actual y un escaparate que visibiliza trayectorias en plena evolución. Para Castellón, el reconocimiento a Joël Mestre supone un nuevo impulso a una escena artística que continúa creciendo y proyectándose en la Comunitat Valenciana.