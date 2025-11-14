Literatura
Sant Mateu enceta un nou format per celebrar la literatura: els sopars que conviden a conversar
Les escriptores Magda Simó i Maria Climent protagonitzen un sopar literari a la localitat del Maestrat aquest 15 de novembre
En temps de pantalles accelerades i presentacions que s’esgoten en una hora escassa, cada vegada més iniciatives busquen recuperar la paraula dita amb calma. Entre elles, els sopars literaris s’han convertit en una fórmula singular per acostar la literatura als lectors d’una manera més fresca i directa. No es tracta només d’escoltar un autor, sinó de seure a taula amb ell, compartir un menú cuidat i deixar que la conversa fluïsca amb la naturalitat d’una trobada entre coneguts.
Aquest dissabte 15 de novembre, Sant Mateu se suma a aquesta tendència amb una proposta que uneix territori, gastronomia i literatura. El restaurant El Cabrit inaugura els seus primers sopars literaris amb dues veus destacades de la narrativa contemporània: Magda Simó (la Jana, 1981) i Maria Climent (Amposta, 1985). L’acte començarà a les 19.30 hores, amb entrada lliure, en una conversa moderada per l’editor Vicent Baydal, i continuarà a les 21.00 hores amb un sopar de tardor per a aquells que reserven plaça.
Paisatge lingüístic
Simó i Climent comparteixen generació i també una manera d’escriure arrelada al paisatge lingüístic del Maestrat i les Terres de l’Ebre. Climent, autora de Gina, A casa teníem un himne i l’assaig Mai és una paraula molt lletja, ha destacat per un estil íntim i irònic que aborda temes com la malaltia o la infertilitat sense renunciar a la vitalitat. Simó, per la seua banda, va sorprendre amb És naufragi, obra guanyadora del Premi Lletraferit de Novel·la, que confirma una mirada literària sòlida i personal.
Trencar la rigidesa
Aquest format, cada vegada més habitual en altres territoris, permet trencar la rigidesa de les presentacions tradicionals i genera un espai on les lectores poden preguntar, comentar i establir un vincle més proper amb les autores. El Cabrit aposta així per convertir la taula en un lloc de trobada cultural, demostrant que la literatura també pot créixer a foc lent, com els bons plats, i que, de vegades, una conversa compartida diu molt més que un escenari.
