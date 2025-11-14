Del folk al post-punk: el Trovam revela a Castelló qui són els artistes que marcaran el futur
La segona jornada de la Fira Valenciana de la Música tanca la programació professional amb nombroses taules redones i oferix més d'una vintena d'actuacions en directe
La tretzena edició de la Fira Valenciana de la Música Trovam viu aquest divendres, 14 de novembre una segona jornada marcada per l’activitat professional, el debat sectorial i una programació artística que confirma el bon moment de la música feta al nostre territori. Castelló s'ompli de creadors, gestors i públic que busquen en la Fira un espai de connexió, descobriment i oportunitats.
El matí ha estat dedicat a les taules redones que tanquen la programació professional del certamen. Les converses han abordat quatre grans reptes: com respon el sector cultural davant les adversitats, les opcions d’exportació de la música en llengües minoritzades, les vies d’internacionalització a Europa i la gestió de serveis d’hostaleria en grans esdeveniments. A més, els professionals inscrits van assistir a una nova edició de Les Converses del Trovam amb Sergio Sastre, productor de Miss Caffeina, Reys i The Quinquis, entrevistat per la periodista Marta Fullera.
La jornada també ha oferit els últims tallers del projecte Trovam+, que compta amb la col·laboració de Live Nation, la Universitat Complutense i la Universitat de Barcelona. L’alumnat va conéixer de prop el treball dels promotors i les oportunitats de negoci que generen les trobades professionals, mentre artistes emergents presentaven els seus projectes en les sessions d’speed meetings.
Més música
En l’àmbit musical, aquest 14 de novembre reunix una vintena d’actuacions repartides per diversos escenaris. El matí ha començat amb l’espectacle familiar Bon vent! d’Ebri Knight a la Sala Simfònica de l'Auditori i Palau de Congressos, mentre que per la vesprada Carlos Ares i la valenciana Esther donaran el tret d’eixida als concerts de l’Auditori. D'altra banda, a la Sala de Cambra el públic pot gaudir d’una programació eclèctica amb Xaloq, Døtre, Sergi Carbonell, Emilia & Pablo, Pep Mirambell i Vaire.
L’Escenari Vibra Mahou, situat a l’exterior, es convertix així mateix en punt de trobada del talent emergent amb actuacions de Terrae, Demetris Mesimeris, Cien Galgos, Orina, Ortopedia Técnica, Tenda i Podenco, que recorreran estils que van de l’indie-pop al post-punk i l’electrònica.
Altres escenaris
La música també sonarà més enllà de l’Auditori. Al Teatre Principal, La Maria exhibirà la força renovadora de la música d’arrel valenciana, precedida per Miquel Gil, figura clau en la modernització de la sonoritat mediterrània. Ja de nit, la sala La Bohemia acollirà la contundència d’Viva Belgrado i Deaf Devils, que tancaran la jornada amb una descàrrega d’indie, punk i rock.
La Fira continua el dissabte 15 de novembre amb dèsset concerts repartits per tota la ciutat, en una jornada final que promet ser la cirereta d’una edició especialment vibrant.
