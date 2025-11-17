El 18 de noviembre
¿Aún no conoces a Bruno de Sá? El 'male soprano' que revoluciona la escena musical, en Castelló
Harmonia del Parnàs y el cantante iluminan el barroco español en el Auditori i Palau de Congressos
El Auditori de Castelló acoge este martes 18 de noviembre (19.30 horas) uno de los conciertos más destacados de la semana: Harmonia del Parnàs junto al aclamado male soprano Bruno de Sá, que llega para presentar un programa único dedicado al amor en el barroco español. Una propuesta que suma atractivo a la agenda cultural de Castelló y que promete atraer tanto a especialistas como a nuevos públicos.
Dirigida por Marian Rosa Montagut, la formación aborda por primera vez un repertorio íntegramente centrado en el legado del maestro José de Nebra, una figura clave de la música española del siglo XVIII. El recital cuenta además con un concepto escénico de Alex Aguilera, pensado para potenciar la narrativa emocional del concierto y su lectura contemporánea.
Programa
El programa se estructura en dos partes: en la primera, Bruno de Sá interpreta roles femeninos en su tesitura original; en la segunda, da voz a papeles masculinos escritos para soprano, una rareza histórica que permite explorar nuevas perspectivas sobre el amor y la identidad en la tradición barroca. Su timbre, de enorme proyección internacional, añade un atractivo especial a esta cita.
Entradas
El evento forma parte de la programación del Institut Valencià de Cultura (IVC). Las entradas y el resto de la programación están disponibles en la web del IVC.
