El pulso secreto de Brahms revive con Daniele Gatti en Castelló

El 19 y 21 de noviembre, el Auditori de Castelló se convertirá en el escenario de una de esas citas capaces de redefinir la relación del público con la música sinfónica. La Orquestra de la Comunitat Valenciana afronta, bajo la dirección de Daniele Gatti, la integral de las cuatro sinfonías de Johannes Brahms. Más que una programación excepcional, es una declaración artística: un regreso al corazón del romanticismo intelectual del compositor alemán, interpretado por uno de sus grandes lectores contemporáneos.

La tensión brahmsiana: disciplina y emoción

En Brahms conviven dos impulsos: la arquitectura férrea heredada de los clásicos y una emocionalidad contenida, más reflexiva que expansiva. Esa fricción, presente incluso en sus pasajes más líricos, define una música que no busca deslumbrar, sino revelar el movimiento secreto de las ideas. Gatti es un director idóneo para este equilibrio: la manera en que gobierna la respiración orquestal, la claridad con que dibuja los planos y su comprensión del fraseo brahmsiano lo han convertido en un referente indiscutible.

Daniele Gatti se situará al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, y por partida doble, en Castelló. / Marco Borggreve

La Primera y la Tercera: la búsqueda de la luz

La integral arranca con la Primera Sinfonía, una obra de lucha y ascenso. El célebre inicio en do menor, con las cuerdas avanzando cromáticamente contra la gravedad de los timbales, abre una partitura en la que Brahms persigue la luz sin renunciar a su densidad estructural. A su lado, la Tercera despliega un universo más introspectivo. Breve, casi aforística, combina ímpetu heroico y melancolía contenida, con un tercer movimiento que parece suspender el tiempo.

La Segunda y la Cuarta: el resplandor y el monumento

El segundo concierto, el del 21 de noviembre, completará el ciclo con la Segunda y la Cuarta Sinfonías. La Segunda, luminosa y de espíritu pastoral, muestra el Brahms más sereno: un discurrir amplio, donde cada variación es un pliegue de calma cuidadosamente esculpido. La Cuarta, en cambio, es una obra maestra de construcción: su pasacaglia final es un prodigio de variación y unidad, un ejercicio de rigor que reclama visión, precisión y un control absoluto de la masa orquestal.

Johannes Brahms en un retrato de 1885. / Fritz Luckhardt

Un reto reservado a orquestas maduras

Abordar la integral implica un desafío solo asumible por orquestas con madurez y cohesión interna. Para la OCV supone un gesto de ambición y crecimiento, un posicionamiento artístico firme en un repertorio que exige tanto resistencia como sensibilidad extrema. Para Gatti, es regresar a un territorio que domina con naturalidad, con esa mezcla de elegancia y determinación que ha caracterizado sus lecturas brahmsianas.

Escuchar la transformación de un compositor

Estos conciertos ofrecen algo poco habitual: la oportunidad de apreciar cómo evoluciona el universo interior de un compositor a través de sus sinfonías. Escuchar el ciclo completo es asistir a una metamorfosis: del pulso trágico a la plenitud luminosa, del detalle íntimo al monumento arquitectónico.

Para los melómanos de Castelló, la cita trasciende el calendario de temporada. Es una invitación a convivir con uno de los lenguajes más ricos de la historia de la música, guiados por un director que ha convertido a Brahms en uno de los ejes de su carrera. En un tiempo que celebra la inmediatez, este ciclo propone otra cosa: detenerse, escuchar y dejar que la música se revele.