De Burriana a los faraones: Bibiana Collado Cabrera recita en Egipto

Puede parecer un sueño: una poeta de la provincia de Castellón llevando su voz hasta las orillas del Nilo. Pero este lunes, 17 de noviembre, la burrianense Bibiana Collado Cabrera sube al escenario del Instituto Cervantes en El Cairo, y el martes 18 lo hará en Alejandría, como parte de la edición 2025 del Festival de Poesía del Mediterráneo.

De Burriana al mundo

Bibiana Collado Cabrera (Burriana, 1985) es una de las voces poéticas más vigorosas de su generación. Licenciada en Filología Hispánica, doctora en literatura y profesora de Lengua y Literatura, ha consolidado una trayectoria marcada por premios como el Arcipreste de Hita, el accésit Adonáis o el Complutense.

La poeta burrianense Bibiana Collado Cabrera recita su poesía en Egipto. / MEDITERRÁNEO

Su obra transita entre la intimidad y la crítica social, con poemarios que viajan del dolor a la ternura, del temblor a la luz. En libros recientes como Chispitas de carne, su voz se abre al deseo, al «buen amor», a un erotismo luminoso que respira con frescura. Su escritura, firme y sensible, ha encontrado eco en lectores de toda España.

El Festival de Poesía del Mediterráneo

La participación de Collado se enmarca en el Festival de Poesía del Mediterráneo, una iniciativa que busca tender puentes entre autores de España y de los países ribereños del Mediterráneo. Concebido como un festival descentralizado, apuesta por el diálogo creativo entre poetas, traductores, críticos y artistas escénicos, en colaboración con el Instituto Cervantes.

En esta edición, que se celebra durante dos días en El Cairo y Alejandría, participan nombres como Rosa Berbel, Jesús Aguado, Juan José Téllez, junto a los poetas egipcios Kawther Mostafa y Sameh Mahgoub. Además de recitales en español y árabe, el público podrá disfrutar de música en directo, teatro y performance a cargo de artistas locales, que reinterpretarán los versos desde sus propias tradiciones.

Que una poeta castellonense recite en Egipto no es un gesto menor. El país del Nilo ha sido durante milenios uno de los grandes pilares de la historia humana. En su territorio nacieron cosmovisiones, mitos, artes y tecnologías que alimentaron la civilización occidental. Así, y para quienes siguen la escena cultural de Castellón, este viaje a la tierra de los faraones simboliza una certeza: la poesía escrita aquí puede llegar muy lejos. A veces basta con cruzar un mar para recordarlo.