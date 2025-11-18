Balanç
El Trovam tanca una edició de rècord i consolida Castelló com a capital musical
Més de 500 agents de la indústria van assistir a taules redones, tallers i rondes de negociació. Els concerts van congregar més de 8.500 persones en diversos escenaris
La Fira Valenciana de la Música Trovam va tancar el dissabte 15 de novembre una tretzena edició marcada per les xifres de rècord i la consolidació de Castelló com una de les capitals musicals del país. Entre el 13 i el 15 de novembre, més de 500 professionals de la indústria musical i prop de 8.500 assistents van participar en concerts, trobades, tallers i taules redones que reforcen el posicionament del certamen en el calendari estatal de fires musicals.
Enguany, la Fira va situar el focus en dos eixos clau: l’impacte de la dana en el sector cultural i les noves oportunitats d’internacionalització del talent, amb la participació de gestors i festivals europeus. Alhora, les Converses del Trovam van aproximar al públic la visió d’artistes com Nach o Sergio Sastre, que van compartir processos creatius i reptes professionals.
El programa formatiu Trovam+ va continuar creixent amb estudiants de diverses universitats i instituts, mentre que les rondes d’speed meetings van impulsar connexions directes entre bandes i programadors.
Més de 50 'veus'
Amb més de 50 artistes repartits en l’Auditori, el Teatre Principal i diverses sales de Castelló, la Fira torna a demostrar la seua capacitat per combinar talent emergent, propostes consolidades i una mirada diversa a les músiques actuals. Una edició que confirma el Trovam com un espai essencial per al sector i una cita imprescindible per al públic melòman.
