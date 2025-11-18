Gema Quiles, de Vila-real al centro del IVAM

El IVAM acoge Disputa i pausa, una muestra del programa Art i Context que destaca a seis jóvenes creadores valencianos. Entre ellos sobresale Gema Quiles (Vila-real, 1994), cuya presencia convierte la exposición en un punto de interés para la escena artística de Castellón. Junto a ella participan Bella Báguena, Pablo Bolumar, Juan de Dios Morenilla, Marco Henri y Sandra Mar.

La directora del museo, Blanca de la Torre, subraya que el proyecto nace de dos años de investigación y producción concebidos para ir «más allá de una exposición colectiva». El diseño expositivo se articula como un recorrido laberíntico, pensado para mostrar la pluralidad del arte joven valenciano.

La vila-realense Gema Quiles ha llevado su arte hasta Corea del Sur. / MEDITERRÁNEO

Un banquete simbólico en clave castellonense

Dentro de ese laberinto, la instalación de Gema Quiles ocupa un papel central. La creadora de Vila-real propone un banquete metafórico que mezcla pintura, símbolos y una lectura poética de la abundancia. En su pieza, las copas se convierten en montañas y los ríos en cuencas que remiten a un paisaje imaginado, profundamente pictórico. Su universo visual, marcado por personajes y gestos rituales, añade una capa emocional que conecta con la tradición artística mediterránea.

Un mapa del arte joven valenciano

La exposición se completa con la instalación sonora de Bella Báguena, el proyecto corporativo ficticio de Pablo Bolumar, las piezas-archivo de Sandra Mar, las tensiones psicológicas planteadas por Juan de Dios Morenilla y la foguera audiovisual creada por Marco Henri.

Por otro lado, y para activar la sala y abrir procesos al público, el IVAM ha programado asimismo la actividad Banquete y Canyar, una visita conversada entre Quiles y Pablo Bolumar el 19 de noviembre, a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Ambos artistas dialogarán sobre sus prácticas: Bolumar, que ficciona desde las canyas y las burocracias ecológicas; y Quiles, que recolecta imágenes, frutas y símbolos para construir un imaginario donde deseo y carencia conviven. Juntos ofrecen una lectura expandida sobre la recolección como acto narrativo y crítico.

Con Disputa i pausa, que se podrá visitar hasta el 11 de enero de 2026, el IVAM refuerza su apuesta por la creación emergente y sitúa a voces como la de Gema Quiles en primera línea del arte contemporáneo valenciano, llevando también a València una energía que nace, esta vez, desde Castellón y Vila-real.