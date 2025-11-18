El 19 de novembre
Quan el monòleg esclata: l'UJI acull la selecció més potent de l’escena valenciana
El Paranimf de la Universitat Jaume I és l'escenari del marató de monòlegs que organitza l’Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals
El Paranimf de l'UJI es convertirà el 19 de novembre en un punt de trobada clau per a descobrir noves veus de l’escena valenciana. La VI Marató de Monòlegs de l’AVEET, inclosa dins de la XXXIII Mostra d'Arts Escèniques Reclam, porta a Castelló sis peces breus que destaquen pel seu risc, diversitat i capacitat per a connectar amb el públic actual.
Pensada com una aposta per apropar la creació teatral a la ciutadania, aquesta iniciativa impulsada per l’Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals manté intactes els seus objectius fundacionals: visibilitzar el talent local, reivindicar la pluralitat de mirades i impulsar una descentralització real de la cultura. Enguany, la Marató aterra per primera vegada al Paranimf de la Universitat Jaume I, amb el suport d’entitats com l’AAPV, Proart Castelló i el Servei d’Activitats Socioculturals de l'UJI.
Sis monòlegs, sis mirades
A partir de les 19.30 hores, el públic podrà gaudir d’un programa compost per sis monòlegs de deu minuts, firmats per autors i autores de les tres províncies: Sònia Alejo, Tiago P. Barrachina, Inma Garín, Álvaro Octavio Moliner, Isabel Requena Pallarés i Rubén Rodríguez Lucas. Una selecció que mostra la vitalitat de l’autoria teatral valenciana, considerada una de les més dinàmiques de l’Estat.
L’actor i improvisador castellonenc Fanfi García serà l’encarregat de conduir la vetlada, mentre que la direcció escènica es reparteix entre Sergio Serrano i Cesca Salazar, responsables de donar forma escènica a unes peces interpretades per Laura Useleti, Jorge Valle i Laia Porcar. L’espai sonor de Josep Ferrer, el disseny de llums de Dani Serrano i la coordinació tècnica de Núria Vizcarro completen un equip de fins a quinze professionals implicats en aquesta edició.
Més enllà de l’stand up comedy
Tot i que popularment s’associa el monòleg amb l’stand up comedy, la Marató reivindica un gènere molt més ampli. El monòleg teatral, hereu directe del drama clàssic grec, ofereix un espai d’expressió intensa i íntima on una sola veu pot obrir mons sencers. I és precisament aquesta amplitud la que caracteritza la programació d’enguany.
Temàtiques que interpel·len
Solitud, feminisme, mites grecs, vida urbana, radicalització o lluita interior són alguns dels temes que travessen els sis textos seleccionats. La Deriva, d’Álvaro Octavio Moliner, explora la depressió i la necessitat de recuperar el control vital. Condemnada, d’Isabel Requena, s’endinsa en els límits de l’ànima humana i la plasticitat del llenguatge. Rubén Rodríguez Lucas presenta Ángeles, un viatge per la mirada lúcida i inquieta d’un adolescent que observa la ciutat. Sònia Alejo recupera la figura de Lucrecia Borja en La Conferència per a qüestionar l’heteropatriarcat amb una incisió contemporània. Tiago P. Barrachina revisita el mite d’Eurídice en clau urbana i humorística. I Inma Garín tanca el programa amb Radical, una reflexió sobre els processos de fanatització.
Amb un preu simbòlic de 3 euros, la VI Marató de Monòlegs de l’AVEET es presenta com una ocasió única per a connectar amb la creativitat teatral valenciana, descobrir noves sensibilitats i comprovar com el monòleg continua sent un terreny fèrtil per a la innovació artística. Una cita imprescindible per a qui vulga seguir el pols actual de l’escena valenciana des de Castelló.
