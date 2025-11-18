El milagro de la última librería que ha abierto en Madrid: "Nos hemos tirado al vacío, no tenemos miedo a Amazon"

Jamás pensaron que Verbena Libros (Tabernillas, 13) llegaría a hacerse realidad. Se la habían imaginado en cientos de ocasiones, con el ladrillo visto y el escaparate serigrafiado. Lo tenían tan claro que, ojo, no es tontería, sólo les faltaba el empujón definitivo. Sin embargo, el miedo feroz del emprendedor paralizó a María Pérez, Silvia de la Cruz, María Hernández y Daniel Segura hasta hace unos meses. Estos cuatro amigos acaban de abrir su librería en La Latina. Un oasis cultural que busca devolver al barrio la identidad que el turismo ha ido raspando. “Se juntaron los astros. Hicimos cuentas y, cuando vimos que la idea era viable, sólo entonces, nos tiramos al vacío. No tenemos miedo a Amazon”, explica María. En plena era digital, reivindican los grandes títulos y las buenas conversaciones. Aquí lo importante es compartir. Lo demás ya llegará.

Es la última librería que ha abierto en un Madrid cada vez más acostumbrado a estas noticias. Junto a Elástica (San Bernabé, 14), Parenthesis (Valencia, 30) y Celama (Don Ramón de la Cruz, 93), Verbena ha protagonizado el enésimo resurgir de un oficio que lleva décadas resistiendo embestidas. El sueño de María y compañía ya está más cerca de cumplirse: quieren que su tiendita se convierta en un lugar de encuentro y desconexión para los vecinos que aún aguantan en el centro capitalino. “Está siendo precioso. Ya nos han visitado varios de ellos para agradecernos la iniciativa. Ojalá les haga sentir tan bien como a nosotras”.

Verbena Libros abrió sus puertas el pasado 6 de noviembre. / ALBA VIGARAY

Abrieron el 6 de noviembre en el lugar que antes ocupaba una tienda de ropa. Rodeada de bares y cafeterías, Verbena se ha propuesto recuperar la vida local: “Visitamos 30 establecimientos diferentes hasta dar con éste. Fue casualidad, cuando ya estábamos desesperadas. Como no encontrábamos nada a través de agencias inmobiliarias, decidimos patear la ciudad. Y, de repente, un día, vimos el cartel de Se alquila. Nos lo enseñaron a la mañana siguiente. Nos bastaron unos minutos para quedárnoslo. Era el golpe de suerte que necesitábamos”. Sus antiguos inquilinos se trasladaron a Huertas, dándoles a ellas la oportunidad que estaban buscando. Aunque tardaron en arrancar, ya están funcionando al completo. Quieren celebrar los libros y, para ello, ya están diseñando actividades que los pongan en valor.

Silvia, María, Dani y María están detrás de Verbena Libros. / ALBA VIGARAY

A partir de diciembre, la librería acogerá talleres, presentaciones y cuentacuentos para tejer relaciones vecinales. Sin olvidar el club de lectura para el que ya están reclutando interesados. “Nos gustan todos los géneros. Tenemos narrativa, ensayo y cómic, así como una pequeña sección de cine, arte, música, teatro y poesía. Además, como estamos rodeadas de colegios, hemos querido apostar por los libros infantiles. Queremos que los más pequeños se lo pasen pipa”, continúa María, que subraya el carácter festivo sobre el que han cimentado Verbena. De hecho, su nombre es un homenaje a la mítica fiesta de La Paloma que toma la ciudad cada agosto.

Apostar por la cercanía

En época de cierres, proyectos así arrojan luz a un sector siempre pendiente de un hilo. Sin embargo, la realidad es oscura: en la Comunidad de Madrid hay 129 municipios sin librerías, el 72% del total. Una cifra que, según advirtieron sus propietarios a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, cada vez más ahogados, podría aumentar en los próximos años. El hecho de que sólo el 28% del territorio disponga de una no quiere decir que al resto no lleguen libros: a través intermediarios, por ejemplo, así como quioscos y gasolineras, pueden adquirirse. Una realidad que sorprende especialmente teniendo en cuenta los datos arrojados por el último Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España, donde se destaca que el porcentaje de población que lee habitualmente supera el 65%.

La esquina infantil de Verbena Libros. / ALBA VIGARAY

Para afrontar la competencia de las grandes plataformas como Amazon, Verbena ya ha tomado medidas: “Nos han igualado las tarifas de envíos, lo que se traduce en una ayuda considerable para el pequeño comercio. Pero, más allá de eso, en nuestro caso, apostamos por la cercanía. Eso es lo que nos diferencia. Nos gusta estar en contacto con la gente, darles un trato humano. Le guardamos los pedidos, les avisamos. Esta responsabilidad no la tienen las grandes corporaciones. Quien venga a visitarnos saldrá, como mínimo, con nuestra sonrisa por delante”, concluye María, que recuerda con cariño el primer libro que han despachado. Se trata de Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzche. Un clásico para quienes, como él, vaya, quieren perdurar en el tiempo.