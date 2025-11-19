Exposició
Àgueda Nicomedes revela l’ànima del grafit a Vila-real
Fins al 30 de novembre es pot visitar a la Casa de l'Oli de Vila-real la mostra de dibuix 'Retratos en grises'
La Casa de l’Oli de Vila-real acull fins al 30 de novembre l’exposició Retratos en grises, d'Àgueda Nicomedes. Formada per quaranta retrats creats amb llapis de grafit, cada traç de l'autora sembla detindre un instant de vida. Així, les obres capten la intensitat de les mirades i la fragilitat dels gestos, convidant a reflexionar sobre la memòria i la proximitat humana.
El poder del blanc i negre
La present mostra revela la capacitat del grafit per aconseguir un detall delicat i una expressivitat profunda. En mans de Nicomedes, el blanc i negre es transforma en un espai de sensibilitat, capaç de conservar presències i emocions que perduren més enllà del paper.
Horaris i visita
L’exposició es pot visitar en els horaris següents: divendres de 18.30 a 20.30 hores; dissabtes de 11.00 a 13.00 i de 18.30 a 20.30 hores, i diumenges de 11.00 a 13.00 hores. Una proposta cultural ideal per a qui busque plans a Vila-real i vulga descobrir el potencial del dibuix a grafit.
Amb aquesta iniciativa, la Casa de l’Oli continua consolidant-se com a punt de trobada per als amants de l’art a Vila-real. L’exposició de Nicomedes reforça aquest paper, oferint una experiència pausada, propera i reflexiva. El públic pot endinsar-se en un recorregut que convida a mirar amb calma i a descobrir el potencial del retrat com a territori d’intimitat i connexió humana.
