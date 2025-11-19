Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Narrativa breu

La Diputació de Castelló impulsa la literatura en valencià amb el Premi Josep Pascual Tirado per a Vicent Gascó

L'obra 'Ingràvids aleteigs', presentada baix el lema 'Vanessa', és la guanyadora de la vint-i-sisena edició del certamen literari

La Diputació de Castelló promou la literatura en valencià. / Mediterráneo

Nico Cruz

La Diputació de Castelló ha distingit l’escriptor castellonenc Vicent Gascó amb el XXVI Premi de Narrativa Breu Josep Pascual Tirado, un dels guardons més destacats de la creació en valencià. L’obra guanyadora, Ingràvids aleteigs, presentada sota el lema ‘Vanessa’, ha captivat el jurat per la seua «destresa narrativa i capacitat d’explorar profundament les emocions humanes», tal com ha remarcat el diputat de Cultura, Alejandro Clausell, durant la presentació i lliurament del premi.

Acte de lliurament i reconeixement institucional

La cerimònia, celebrada a Castelló amb la presència de la reina de les Festes de la Magdalena, Clara Sanz, i Mónica Galán, de la Federació de Colles, ha culminat amb el lliurament a Gascó d’un premi de 3.000 euros, a més d’un bastó commemoratiu i una rosa. Clausell ha destacat que el certamen «continua mostrant el potencial creatiu de la nostra terra i reforça l’aposta de la Diputació per la literatura en valencià».

Imatge del jurat del Premi de Narrativa Breu Josep Pascual Tirado d'aquest 2025. / MEDITERRÁNEO

Josep Pascual Tirado, un llegat que creix

El premi, que ret homenatge a l’autor castellonenc que li dona nom, reafirma el compromís provincial amb la defensa i projecció del valencià. «La llengua és part essencial de la nostra identitat i, a través de la cultura, arriba a nous públics», ha manifestat Clausell.

Una nòmina d’escriptors de prestigi

Amb aquest guardó, Vicent Gascó s’afegix a una llarga llista d’autors premiats com Reis Lliberós, Xavier Mínguez, Pep Castellano, Carles Bellver o Rosa M. Miró Pons. Professor i escriptor amb una trajectòria sòlida, ha sigut finalista del Premi Maig – Memorial Pascual Batalla i autor de llibres com Seis libélulas o Los perros del bambú. Clausell ha conclòs que «escriptors com Gascó fan gran la nostra llengua i dignifiquen la creació literària a Castelló».

