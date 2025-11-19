Julio Llamazares, escritor: «Castellón marcó la vida de mi padre para siempre»

En El viaje de mi padre (Alfaguara), Julio Llamazares vuelve a demostrar que la literatura puede mirar donde ya no queda nadie para recordar. El escritor regresa a los caminos que recorrió su padre durante la Guerra Civil —de León al Grau de Castelló, atravesando la Serra d’Espadà— para confrontar un país que ha cambiado hasta volverse casi irreconocible.

Ese paisaje vacío, herido por la despoblación, no es para él un simple decorado sino un archivo a cielo abierto: un territorio que conserva mejor la memoria que los documentos o los discursos oficiales. El libro nace, dice, del remordimiento de no haber escuchado lo suficiente, pero también de la convicción de que los lugares hablan cuando sabemos detenernos ante ellos. En esta conversación, Llamazares reconstruye la travesía íntima que articula la obra —la suya y la de su padre— y explica por qué Castellón, escenario crucial de aquella historia, se convierte hoy en un punto de llegada inevitable.

El 21 de noviembre, el reconocido autor leonés presentará esta obra personal en Castelló, en la librería Argot. Y no lo hará solo, puesto que le acompañará otro ilustre de nuestras letras como es el periodista y escritor valenciano Paco Cerdà, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Narrativa por su obra Presentes (Alfaguara). Sin duda, esta no será una presentación al uso, sino más bien un verdadero acontecimiento literario.

El escritor Julio Llamazares presentará 'El viaje de mi padre' en la librería Argot de Castelló este 21 de noviembre. / ZIPI ARAGON

En El viaje de mi padre hay dos geografías superpuestas: la que recorrió su padre durante la Guerra Civil y la que usted atraviesa casi un siglo después. ¿En qué momento sintió que el paisaje contemporáneo —vacío, herido por la despoblación— le hablaba más de la guerra que los propios archivos o testimonios?

Este es un viaje sentimental y de culpa por no haber escuchado cuando tenía que escuchar. Cuando somos jóvenes no solemos escuchar ni a los padres ni a los abuelos ni a nadie que no seamos nosotros mismos o, como mucho, a nuestros amigos. Luego, cuando pasa el tiempo, te arrepientes de eso. La forma de saldar esa deuda fue echarme al camino y utilizar un género literario muy querido para mí, como lector y como escritor, que es la literatura de viaje. De la Guerra Civil se ha escrito mucho —novelas, historia, poesía incluso—, pero hacer un viaje a los escenarios de la guerra es algo muy diferente porque, como he repetido muchas veces, los paisajes son depósitos de memoria. Ante un paisaje, y más sabiendo lo que ocurrió en él, llegas a sentir que te habla, que refleja esos sucesos, los hechos y sentimientos de quienes pasaron por él en otras circunstancias y en otra época. Por eso, este libro son dos viajes superpuestos, como bien dices: uno al pasado y otro al presente. Y el contraste entre esos dos viajes es lo que articula el libro.

Decía ahora que este libro nace, en parte, del arrepentimiento por no haber escuchado lo suficiente a su padre. ¿Escribirlo ha sido una forma de expiación o, por el contrario, ha confirmado que ciertas palabras están irremediablemente perdidas para siempre?

Las dos cosas. Por un lado, está el sentimiento de haber saldado una deuda personal y moral, no solo con mi padre, sino con todos aquellos jóvenes que, como él, fueron arrastrados a una guerra y a una tragedia colectiva en la que la mayoría no quería participar. Y, por otro lado, la constatación de que el país y los territorios concretos por los que paso han cambiado muchísimo desde entonces: a veces para bien, porque contrastamos una guerra con una época de paz; y a veces para mal, porque el tiempo ha pasado sin remisión, despoblando esos territorios, vaciándolos de gente y de vida. Y sí, tienes la sensación de que hay miles de historias y palabras que irremediablemente se perdieron. Pero la literatura tiene una función fundamental para mí: convertirse en memoria de los lugares y de las personas. La verdadera memoria histórica, ahora que tanto se habla de ella, es la literatura. Tú lees veinte novelas de una cultura o de un país a lo largo de un siglo y te cuentan su historia y su evolución. La literatura, más allá del desahogo emocional del escritor, tiene una función terapéutica.

'El viaje de mi padre' Autor: Julio Llamazares Editorial: Alfaguara 328 páginas; 19,95 euros

En ese sentido, ¿cree que la literatura puede reparar algo de lo que la vida no nos permitió hacer —como escuchar a quienes ya no están— o solo puede iluminar la herida?

Sí, la literatura puede tener —entre otras— una función terapéutica para restañar silencios, restañar heridas y, sobre todo, para que no todo se pierda, para que no todo se lo lleve el río del olvido. Tiene también una función de redención personal y colectiva y, digamos, sirve para llenar los silencios que se llevaron tantas historias.

Hablaba del paisaje. Después de recorrer el país de norte a este siguiendo el trayecto de su padre, ¿cree que el paisaje conserva mejor la memoria que las instituciones o la política?

Hay un geógrafo y escritor catalán, Joan Nogué, que dice: «Antes de la mirada, el paisaje solo era territorio». Los territorios se convierten en paisaje a través de nuestra mirada y, por eso, hay tantos paisajes como personas que interpretan un mismo territorio. Los tres pilares de la literatura de viaje son el paisaje, el paisanaje —la gente que habita esos territorios— y el azar, que es el que nos lleva cuando caminamos y determina nuestra mirada y nuestra reflexión. Yo no sé si los políticos se preocupan demasiado del paisaje; pienso que no. Es más: pienso que el paisaje, que siempre nos sobrevive en mejores o peores condiciones, es lo que realmente quedará con el paso del tiempo. Por eso he escrito alguna vez en prensa que «el paisaje debería ser un derecho humano, como la libertad, el movimiento, la información o el pensamiento». El paisaje es fundamental en nuestras vidas y debería ser mejor entendido y tratado de lo que ha sido en este país, por ejemplo.

«La literatura tiene una función fundamental para mí: convertirse en memoria de los lugares y de las personas»

En esta obra, como bien dice ahora y ha demostrado, el paisaje no es un decorado, sino un personaje. ¿Qué aprendió sobre usted —y sobre su padre— al caminar por los mismos senderos y carreteras, en los mismos meses del año, buscando reproducir las condiciones climáticas del 37?

Intenté reproducir las condiciones climatológicas, eso es cierto, pero no lo conseguí porque, curiosamente, cuando mi padre pasó por Teruel, en plena batalla, había 20 y 22 grados bajo cero, y cuando yo pasé por allí hacía un invierno casi canario, casi bonancible. Por otro lado, cuando pasó por Castelló y la Serra d’Espadà sí se aproximaba el calor que él recordaba: el de la batalla, que le quedó grabado en el alma como el frío de Teruel. Ese frío pasó a formar parte de su personalidad y de su identidad; de hecho, era de lo que más hablaba. Y el mar de Castellón también, porque fue el primer lugar en el que él y su amigo Saturnino —con quien fue y volvió a la guerra— vieron el mar. Ese mar y los ásperos paisajes de la Serra d’Espadà pasaron a formar parte de su personalidad. Un viaje nos transforma: nadie vuelve siendo la misma persona. Y si ese viaje transcurre en circunstancias tan trágicas y terribles como una guerra, marca mucho más. Esa fue la enseñanza fundamental que aprendí en este viaje.

Ahora que mencionaba a Saturnino, ese amigo de su padre, ¿sintió una urgencia ética de entrevistarlo?

A ver, se dieron varias circunstancias. Como cuento en el prólogo del libro, cuando yo era pequeño, las pocas veces que mi padre hablaba de la Guerra Civil —y en realidad hablaba del frío de Teruel, del mar de Castellón y de los bombardeos en la Serra d’Espadà— yo no le prestaba mucha atención, como nos pasa a todos cuando somos jóvenes. Pensamos que la única vida interesante es la nuestra y que las demás son historias casi novelescas sin relación con nosotros. Luego te das cuenta de que no es así, de que todos somos hojas del mismo árbol y que una hoja no existe sin las demás. Esta idea viene de Homero y de toda la literatura.

Mi padre murió relativamente pronto, con 76 años, y me quedó la sensación de no haber hablado más con él, de no haberle hecho preguntas, de no haberle escuchado, no solo sobre la guerra, sino sobre su vida. Me quedó la sensación de haber perdido muchas historias. Pero confluyeron dos circunstancias determinantes en el origen del libro.

En 'El viaje de mi padre' Julio Llamazares ofrece un doble retrato de España. / Laura Monsoriu

¿Cuáles fueron esas circunstancias?

La primera: mi padre fue y volvió con un amigo, Saturnino, con quien había estudiado Magisterio. Se presentaron voluntarios, no porque quisieran ir a la guerra, sino porque sabían que los iban a movilizar y así podían elegir destino y no ir de carne de cañón a infantería. Ambos fueron radiotelegrafistas además, y eso implicaba acompañar al jefe del regimiento o del batallón, lo que comportaba menos peligro, aunque corrieron peligros, como todos.

Ese amigo, Saturnino, sobrevivió veinte años más a mi padre y murió hace once, con 95 años. A él pude grabarlo, hacerle preguntas concretas sobre los lugares por los que pasaron. Hasta Teruel el itinerario es claro, porque iban en tren por líneas muchas hoy desaparecidas, pero de Zaragoza al Mediterráneo —en la Ofensiva del Levante— el periplo era más indeterminado. En la guerra no se va con planos o GPS y menos por las carreteras principales. Así que tuve que reconstruir el itinerario casi arqueológicamente a partir de su memoria: Morella, Onda, el Grau de Castelló… Con eso pude trazar la ruta y hacer mi viaje.

La segunda circunstancia fue la investigación del catedrático José Jurado Morales, que publicó un libro sobre la guerra de los padres de diversos escritores. Yo solo había escrito un poema, que incluyo en este libro como cita. Esas dos cosas fueron el detonante para recorrer los 800 kilómetros que van de la aldea de mi padre —de donde salió y donde está enterrado— hasta el Grau de Castelló y, después, cruzar la Serra d’Espadà entre Onda y Segorbe una tarde de julio de hace dos años.

«Un viaje nos transforma: nadie vuelve siendo la misma persona»

Hablaba de algunas preguntas que no pudo hacerle a su padre. ¿Encontró alguna respuesta en esos paisajes que visitó, desde León hasta Castellón?

Alguna respuesta, sí. Muchos de esos paisajes ya los conocía porque he viajado mucho por España por diversos motivos: libros de viaje, periodismo… Por ejemplo, el viaje que hice siguiendo el Camino del Cid con motivo del milenio del Cantar del Mio Cid para El País coincide en gran parte con el recorrido que hicieron mi padre y sus compañeros en la guerra. Otros los conocía también, como la Serra d’Espadà o Segorbe, donde estuve escribiendo un libro de viaje por las catedrales de España. Pero enfrentarte a solas al paisaje, caminando por carreteras secundarias, hace que vibre y te cuente más que cuando pasas en coche sin fijarte. El paisaje hay que sentirlo, contemplarlo, pararse ante él como ante un espejo. No es un telón de fondo: es un depósito de memoria que te la devuelve si sabes mirar.

Imagino la respuesta pero... ¿La presentación de este libro aquí en Castelló es especial, no?

Sí. El motivo de presentarlo en Castelló es un deseo mío. Normalmente las editoriales quieren que presentes tus obras en las grandes ciudades, pero yo he querido hacerlo aquí porque he querido presentar el libro en cada una de las provincias por las que transcurre el viaje: León, Palencia, Valladolid, Soria, Teruel, Zaragoza... Castellón marcó la vida de mi padre para siempre y tiene mucha importancia en el libro: al menos el tercio final transcurre por lugares y territorios de esta provincia.

De hecho, comenta en el libro que en la Serra d’Espadà su padre estuvo a punto de perder la vida. Parece natural que esta tierra le marcara como lo hizo.

A él y a muchísima gente. Muchos perdieron la vida y otros volvieron con una herida que les marcó para siempre. Como te decía al principio, mi padre tenía tres recuerdos persistentes: el frío de Calamocha, en Teruel; el mar de Castellón —y piensa que él vivía en una aldea de la montaña de León y tenía el mar a cien kilómetros, pero nunca lo había visto, ni él ni Saturnino, y tuvieron que recorrer 800 kilómetros y cruzar la península entera para verlo en el Grau de Castelló— y, por último, la Serra d’Espadà, de la que hablaba siempre con espanto porque allí la situación debió de ser muy dura y murieron muchos de sus compañeros.