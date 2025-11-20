Cinema de 'la terreta'
De Borriana a l’èxit: el film valencià que triomfa a València i Barcelona
La pel·lícula 'La invasió dels bàrbars', dirigida pel borrianenc Vicent Monsonís, s'ha convertit en un dels fenònems cinematogràfics de la temporada
La invasió dels bàrbars continua escalant posicions en les cartelleres valencianes i catalanes i s’ha convertit, en pocs dies, en un dels fenòmens cinematogràfics de la temporada. El film, escrit i dirigit pel borrianenc Vicent Monsonís, va aterrar a les sales amb una première multitudinària el 6 de novembre a València, on 1.000 persones van assistir a una projecció convertida en una autèntica celebració del cinema valencià. L’acollida no es va quedar curta: la seua estrena posterior a Barcelona també va esgotar totes les entrades, confirmant un interès creixent del públic per les històries de memòria democràtica explicades en valencià.
La bona resposta ha impulsat molts cinemes a prorrogar la seua exhibició, un fet poc habitual per a una producció independent. Actualment, el film es pot veure als Cines Sucre de Vila-real fins al 27 de novembre, en una cartellera que cada setmana suma noves sessions i espectadors.
Del teatre a la gran pantalla
Basada en l’obra teatral homònima de Chema Cardeña, estrenada en 2020 a la Sala Russafa, la pel·lícula transita entre dos temps narratius: la repressió franquista immediatament després de la Guerra Civil i el present, on les associacions memorialistes continuen lluitant per recuperar les restes de familiars soterrats en foses comunes. Un relat que no esquiva la cruesa del passat i que mostra, amb un estil directe i sense concessions, el pes de la memòria en la societat contemporània.
La província de Castelló hi té un protagonisme destacat. Tant en l’equip artístic com en el tècnic, la presència castellonenca és notable. L’actor de Nules Jordi Ballester encapçala el repartiment interpretant l’alcalde d’un municipi on apareix una fossa d’afusellats de 1939. El rodatge ha tingut lloc en localitzacions de Borriana i Nules, i la producció compta amb la direcció de producció d’Ana Gozalbo, una altra figura clau del territori. L’Agrupació Filharmònica Borrianenca també hi participa amb una col·laboració especial que reforça l’arrelament local del projecte.
Una altra dimensió essencial del film és el seu caràcter participatiu i popular. Més de 200 figurants formen part de les escenes més complexes —com la recreació de la visita d’autoritats nazis a l’Ateneu Mercantil de València— i diverses entitats musicals, com l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València i la Coral Divisi, han contribuït a ampliar la força narrativa del projecte. A més, una campanya de micromecenatge amb més de mil aportacions ha permés impulsar la difusió del film, demostrant que el públic continua reclamant històries que expliquen la repressió franquista sense filtres i reivindiquen la memòria democràtica.
Recorregut per festivals
El recorregut pels festivals no ha fet més que reforçar este èxit: La invasió dels bàrbars acumula guardons com el Premi del Públic al FICCAT, una menció especial del jurat al Festival de Cinema Independent de Girona, el Premi del Jurat al Festival Som de Lleida i dos guardons al Maresme Film Fest (millor actriu per a Olga Alaman i premi del públic).
Amb una resposta massiva, un relat necessari i un arrelament profund al territori, La invasió dels bàrbars confirma que el cinema valencià en valencià pot connectar amb amplis públics i ocupar un espai destacat en la cartellera comercial.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Atrapan en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados por Canadá: lo detienen en un bar
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- Accidente en Castelló con un coche volcado junto al Hospital de La Magdalena
- El frío ya está aquí: mínimas de -5,9 grados en Castellón
- Así será el mercado provisional de Santa Clara y... ¿cómo protegerá Castelló el monumento? Todos los detalles
- Investigan al alcalde de Cervera por un presunto delito electoral