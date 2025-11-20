La obra secreta de Paolo da San Leocadio que nadie había visto llega a Castelló

El Museu de Belles Arts de Castelló ha abierto hoy una de sus exposiciones más ambiciosas de los últimos años: una mirada profunda y contemporánea a Paolo da San Leocadio, el pintor italiano que transformó para siempre la historia visual de la Península. Un viaje que permite comprender cómo un artista llegado desde Reggio Emilia en 1472 —y muy vinculado a las tierras valencianas— convirtió el arco mediterráneo en la primera puerta de entrada del Renacimiento italiano en España.

Un maestro entre Ferrara y Valencia

La muestra propone un recorrido por sus raíces ferraresas, donde Paolo se formó con maestros como Cosimo Tura o Ercole de’ Roberti, y por su posterior desembarco en València de la mano del cardenal Rodrigo de Borja. El relato curatorial enfatiza cómo esa mezcla —entre el experimentalismo del Quattrocento y la espiritualidad mediterránea— cristalizó en un lenguaje propio, reconocible, solemne.

Nuria Felip, Nicolás Bugeda y Alejandro Clausell junto a los comisarios de la exposición de Paolo da San Leocadio. / Erik Pradas

Uno de los hitos de la exposición es la reconstrucción digital de los célebres Ángeles músicos de la Catedral de València, descubiertos en 2004 tras permanecer ocultos durante más de tres siglos. El museo ofrece ahora una lectura renovada de ese hallazgo que conmocionó a la historiografía y que reveló la primera gran obra renacentista conservada en España.

Castelló en el centro del mapa

La exposición recupera también el vínculo directo de Paolo con Castelló: en 1490 firmó el contrato del desaparecido retablo mayor de Santa María, documento donde se le definía como «lo pus solempne pintor de Spanya». Este episodio, a menudo relegado a notas a pie de página, cobra ahora protagonismo en un discurso expositivo que sitúa a la ciudad dentro de una red cultural mediterránea donde circulaban modelos, técnicas e influencias de enorme sofisticación.

El arte de Paolo da San Leocadio, en Castelló / Erik Pradas / Erik Pradas

Obras esenciales y nuevas lecturas

Entre las piezas más esperadas figuran reproducciones y estudios de La Virgen del caballero de Montesa, La Dolorosa, El Salvador y La oración en el huerto, recientemente adquirida por el Museo del Prado. El montaje subraya el dominio de la perspectiva geométrica, el preciosismo decorativo y la monumentalidad heredada de Mantegna, características que consolidaron a Paolo como figura capital del Quattrocento peninsular.

Una de las obras expuestas en la sala temporal del Museu de Belles Arts del maestro italiano del Renacimiento. / Erik Pradas

Un relato para el siglo XXI

La propuesta del Museu de Belles Arts no solo revisita al artista: lo reactualiza. Desde mesas táctiles y visualizaciones 3D hasta una galería dedicada a su impacto en maestros posteriores como Juan de Juanes o los Hernandos, la exposición construye un puente entre pasado y presente, entre la arqueología cultural y la experiencia museística contemporánea.

El Renacimiento vuelve a empezar en Castelló. Y lo hace con la lucidez de quien reconoce, en Paolo da San Leocadio, una de las claves para comprender la modernidad artística europea.