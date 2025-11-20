Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 21 de novembre

El Paranimf de l'UJI acull una versió valenta i íntima de Shakespeare

'Casting Lear' arriba a l'escenari de la Universitat Jaume I dins de la XXXIII Mostra Reclam

Andrea Jiménez és l'autora, directora i protagonista de la reconeguda obra 'Casting Lear' que arriba al Paranimf de l'UJI.

Andrea Jiménez és l'autora, directora i protagonista de la reconeguda obra 'Casting Lear' que arriba al Paranimf de l'UJI. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

Andrea Jiménez porta al Paranimf de la Universitat Jaume I una versió valenta i íntima de Shakespeare: Casting Lear, dins de la XXXIII Mostra d'Arts Escèniques Reclam. Será aquest divendres 21 de novembre, a les 19.30 hores, quan es puga gaudir d'aquest espectacle performatiu de 90 minuts que proposa un diàleg inesperat entre ficció i memòria, ja que cada funció compta amb un actor diferent en el paper de Lear.

En aquesta dramaturgia autoficcional, Jiménez interpreta a una directora (Cordelia) que confronta al seu pare –Lear– des del mateix escenari, amb l’objectiu de reconciliar-se i perdonar. La peça explora com la paternitat biològica o simbòlica, inclòs Shakespeare mateix, modela la nostra identitat.

La proposta de 'Casting Lear' es caracteritza per trencar jerarquies teatrals.

La proposta de 'Casting Lear' es caracteritza per trencar jerarquies teatrals. / MEDITERRÁNEO

La proposta es caracteritza per trencar jerarquies teatrals: l’actor que encarna Lear no ha vist l’obra abans i rep les indicacions en directe, creant un espai real i vulnerable.

Obra guardonada

Premiada amb dos Premis Max 2025 (millor espectacle i millor adaptació), Casting Lear és una performance irreverent i jova que convida a reflexionar sobre les relacions familiars, l’amor i la redempció.

Les entrades per al Paranimf de la UJI tenen un preu de 10 €, amb tarifa reduïda de 8 €, i s’esgoten ràpidament per la seua singularitat i força emocional.

