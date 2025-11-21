La castellonenca Laura Palau porta la saviesa del camp valencià al Centre del Carme
L'exposició 'Mal hora, bon hora' reivindica la relació entre identitat, territori i natura davant l’emergència climàtica
El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) obri una finestra a la memòria agrícola amb Mal hora, bon hora, el projecte amb què la creadora castellonenca Laura Palau (Benlloch, 1993) —Premi Alfons Roig 2024— revisita la saviesa que durant generacions ha connectat el camp valencià amb el ritme del cel. Una exposició que respira paisatge, territori i una sensibilitat contemporània que conjuga art, ecologia i identitat a través d’un llenguatge visual tan sobri com poètic.
La mostra, que romandrà a la sala Zero fins al 18 de gener de 2026, recupera la pràctica ancestral de les Tretzenades, un sistema popular de predicció meteorològica que guiava la sembra, la poda o la collita. Palau transforma aquest ritual en una experiència immersiva: més de vint fotografies de núvols, retrats d’arbres morts, escultures de cristall i un audiovisual que rescata la memòria dels llauradors. Amb aquesta combinació de documents, testimoniatges i gestos plàstics, l’artista ens recorda que mirar el cel és una forma d’escoltar la terra.
Solidesa artística
Durant la inauguració, el director-gerent del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, va destacar la solidesa d’una artista que «malgrat la seua jove trajectòria forma ja part de l’escena valenciana». El diputat de Cultura de València, Francisco Teruel, ha subratllat el valor d’uns premis «pensats per estimular la creació i reconéixer projectes d’interés». La comissària, Jana J. Haeckel, remarca que l’exposició recupera «un coneixement silenciós que pot ajudar-nos a reconnectar amb la natura en temps de canvi climàtic».
Memòria física d'un territori
Una de les parts més colpidores és el conjunt de peces elaborades amb serradures d’arbres morts en incendis o afectats per sequeres recents. Materials que, en mans de Palau, es converteixen en memòria física d’un territori que canvia a una velocitat alarmant. L’artista, també reconeguda en Abierto València 2025, proposa un diàleg entre art i agricultura que desborda museus i retorna al camp d’on naix.
En un moment de fractura ecològica, Mal hora, bon hora esdevé un arxiu poètic del cel valencià i una invitació a mirar-lo amb la mateixa atenció amb què ho feien els nostres avantpassats: amb respecte, consciència i una intuïció que encara pot ensenyar-nos a habitar millor el món.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Atrapan en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados por Canadá: lo detienen en un bar
- Accidente en la CV-14 en Castellón: vuelca un camión en mitad de la vía
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- El partido de 'Miami' entre el Villarreal-Barcelona ya tiene horario
- Mujeres emprendedoras que abren camino en Castellón: 'Lo más difícil ha sido que me vean como la gerente