Art contemporani
Dos pols artístics de Castelló bateguen a València: Docavo i Serrano
Borja Docavo activa el projecte 'Cortar un cuerpo' en Pluto i Estefanía Serrano explora l’origen des de la línia en la Fundació Chirivella Soriano
Castelló torna a projectar-se cap a València amb dues cites que mostren la diversitat i la potència de l’escena artística jove. Aquest dissabte 22 de novembre, Borja Docavo presenta Cortar un cuerpo dins del marc «Miss espacial», l’exposició col·lectiva que Pluto —l’espai independent que creua art, música i moda— desplega en dues naus industrials. Vuit artistes compartiran allí processos, intuïcions i friccions al voltant del cos com a superfície, territori i construcció contínua. Docavo insisteix en el gest com una forma de tall que és, alhora, obertura: una intervenció que revela capes i tensions, i que dialoga amb l’estètica híbrida del mateix espai.
Premi Sala d'Arcs
Una setmana després, el 29 de novembre, Estefanía Serrano Soriano inaugura al Palau Joan de Valeriola la mostra que l’acredita com a guanyadora de la XII edició del Premi Sala d’Arcs. La seua proposta converteix la pregunta de l’ou i la gallina en una investigació visual sobre l’origen i la seqüència. La línia —proporció àuria, plans sobre fusta, ritme orgànic— funciona com a metàfora d’allò que mai no s’atura. Comissariada per Daniel Elvira Antunes i Laura Silvestre García, l’exposició obri al públic el 30 de novembre i referma Serrano com una de les veus més singulars de la nova abstracció valenciana.
