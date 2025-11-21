Fotografía
'Terra Nullius': el fotógrafo castellonense Andreu Esteban inaugura la nueva edición de Fragments
El 11 de diciembre se presenta en el Col·legi Major Rector Peset de València esta reflexión visual sobre el futuro del territorio valenciano
El próximo 11 de diciembre, la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset de València abrirá al público Terra Nullius, la exposición del fotógrafo castellonense Andreu Esteban que forma parte del proyecto que ha obtenido la V Beca Fragments de la Unió de Periodistes Valencians. La muestra, que podrá visitarse hasta el 8 de febrero de 2026, se convierte en el punto de partida del quinto ciclo de este programa de referencia en fotoensayo y memoria visual.
Con una mirada fotográfica contemporánea, Esteban explora cómo la implantación creciente de infraestructuras eólicas y fotovoltaicas está alterando la relación entre territorio, identidad y comunidad. Sus imágenes registran tanto las huellas visibles como las más imperceptibles de estos procesos, donde la idea de progreso convive con la duda, y el paisaje adquiere nuevos significados. ¿Quién decide el destino de la tierra? ¿Qué ocurre cuando se convierte en un recurso más dentro de la cadena energética?
Más que una reflexión
El proyecto llega acompañado de otra presencia clave para la fotografía contemporánea en Castellón como es la de la fotógrafa, docente y comisaria Lidón Forés, quien es la responsable artística de la muestra y del Projecte Fragments. Forés subraya que el trabajo «plantea preguntas más que respuestas y nos invita a reflexionar sobre el futuro de los lugares que habitamos», al tiempo que destaca la evolución fotográfica de Esteban durante el proceso de producción.
Como actividad previa, el 10 de diciembre a las 11.00 horas se celebrará una visita guiada exclusiva para medios, con la participación del autor, la comisaria y representantes de la Unió de Periodistes Valencians.
Espacio de creación y debate
Impulsada por la propia Unió y coorganizada con el Col·legi Major Rector Peset —con la ayuda del Ministerio de Cultura y con el apoyo de Estudio Paco Mora, Consum y Global Omnium—, Terra Nullius refuerza la vocación del Projecte Fragments como espacio de creación y debate público sobre la transformación del territorio valenciano. Además, el programa desarrollará actividades paralelas durante el primer semestre de 2026, que se anunciarán próximamente.
