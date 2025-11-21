Sara Baras conquista Castelló con doble función de 'Vuela'

Sara Baras ha vuelto a demostrar su imparable magnetismo artístico en Castelló: las dos funciones consecutivas de su espectáculo Vuela, programadas para este sábado 22 y el domingo 23 de noviembre en el Auditori i Palau de Congressos, han colgado el cartel de «todo vendido», con más de 2.500 asistentes en tiempo récord.

La primera función agotó localidades en apenas un mes, lo que llevó a la promotora local Make IT Lab a sumar una segunda fecha que también alcanzó el sold out. Este fenómeno confirma no solo la gran popularidad de la artista, sino también la fuerte demanda de espectáculos de calidad en la capital de la Plana.

Un homenaje a Paco de Lucía

Vuela es un homenaje íntimo y luminoso al maestro Paco de Lucía y se ha consolidado como uno de los espectáculos flamencos más destacados de la temporada. La propuesta combina virtuosismo técnico, puesta en escena cargada de emoción y el sello inconfundible de Sara Baras, invitando al espectador a un viaje poético entre recuerdos, ritmo y duende.

La potencia visual de 'Vuela' es uno de los grandes atractivos de la pieza de Sara Baras. / MEDITERRÁNEO

Con cada movimiento, cada giro y cada zapateado, Baras demuestra por qué es una de las figuras imprescindibles del flamenco contemporáneo. Su gira, que arrasa en Madrid y recorre los principales escenarios del país, reafirma su posición como referente de la danza española y embajadora del arte flamenco a nivel internacional.

Castelló como destino cultural

El paso de Baras por Castelló evidencia no solo el interés del público por la danza de calidad, sino también el creciente prestigio de la ciudad como destino cultural de primer nivel. Contar con artistas de la talla de Sara Baras confirma que Castelló puede competir con otros grandes centros culturales del país, ofreciendo programación de alto nivel que atrae tanto a locales como a visitantes de la provincia y de comunidades cercanas.

Make IT Lab y la proyección de la ciudad

Detrás de estas funciones está la promotora local Make IT Lab, responsable de traer a Castelló espectáculos de gran proyección nacional e internacional. Conocida por organizar eventos de impacto como el SOM Festival, la empresa contribuye activamente al desarrollo del tejido cultural de la ciudad, apostando por propuestas que combinan calidad artística y experiencia para el público. La colaboración entre artistas de renombre y promotoras locales es clave para reforzar la posición de Castelló en el mapa cultural del país.