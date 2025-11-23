Castellón ya tiene banda sonora para 2026: Estos son los 3 ganadores del Concurso de Composición

La Diputación Provincial de Castellón y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) han dado a conocer las composiciones ganadoras de la segunda edición de su Concurso de Composición para Banda Sinfónica. Se trata de un certamen que se consolida como un auténtico motor para la cultura musical de nuestra tierra, buscando siempre ampliar el repertorio bandístico con una mirada fresca y, sobre todo, muy de Castellón.

La verdad es que la acogida ha sido sorprendente, con la recepción de 18 obras musicales, una cifra que subraya el gran talento que tenemos en nuestra provincia y más allá.

Según ha destacado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, estos certámenes son cruciales: “En nuestra tierra contamos con músicos y compositores de un gran nivel, y certámenes como este nos permiten poner en valor su talento, impulsar nuevas propuestas creativas y seguir fortaleciendo el tejido cultural de la provincia de Castellón”. De hecho, el propio Clausell ha querido ensalzar que "cada compás transmite la esencia de nuestro paisaje y nuestra historia"

Los tres compositores que ponen banda sonora a Castellón

El jurado ha seleccionado tres composiciones, cada una en su respectiva sección, todas ellas inspiradas en la provincia de Castellón:

Primera Sección: El premio ha recaído en El Castell Vell – Op. 9 , obra del compositor valenciano Jesús Orón Bolós .

El premio ha recaído en , obra del compositor valenciano . Segunda Sección: La obra ganadora es L’Ataifor de Fadrell , del compositor castellonense Josep Pla Moltó .

La obra ganadora es , del compositor . Tercera Sección: La pieza premiada es Bivalcadim, del compositor y saxofonista Enrique Cárcel Villalba, natural de Almenara.

El diputado Alejandro Clausell ha querido felicitar personalmente a los tres compositores. Además, ha añadido un pensamiento que resuena mucho en la Comunitat Valenciana: “Gracias a nuestros compositores, nuestras bandas de música mantienen viva una tradición que evoluciona con nuevas obras de gran calidad artística”.

“Los premios a los compositores son una buena forma de mostrar su talento, y que el estreno de las obras premiadas tenga lugar en el Certamen Provincial de Bandas es una oportunidad excepcional para acercarlas al público”. Daniela González — Presidenta de la FSMCV

Un estreno por todo lo alto en el próximo Certamen Provincial

Lo más emocionante es que estas tres obras premiadas no se quedarán guardadas en un cajón. Serán estrenadas por las bandas de música que participarán en el próximo Certamen Provincial que se celebrará los días 2 y 3 de mayo de 2026.

Esto permitirá, en palabras del diputado de Cultura, que “tanto el público, como los músicos descubran nuevas sonoridades vinculadas a nuestra tierra, enriqueciendo el repertorio y consolidando este certamen como motor imprescindible para la cultura musical castellonense”.

Por su parte, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha subrayado el valor de esta iniciativa: “Los concursos que impulsamos junto a las instituciones tienen una vertiente muy importante. Los premios a los compositores son una buena forma de mostrar su talento, y que el estreno de las obras premiadas tenga lugar en el Certamen Provincial de Bandas es una oportunidad excepcional para acercarlas al público”.

El compromiso de la Diputación con las bandas de Castellón

Esta iniciativa se suma a otros compromisos de la Diputación de Castellón con las agrupaciones musicales de la provincia. De hecho, la institución ha recuperado y puesto a disposición pública todas las grabaciones completas del Certamen Provincial de Bandas de Castellón de 2025.

Se han editado nueve videos de larga duración, uno por cada banda participante, junto con las entregas de premios, y ya están disponibles en YouTube para disfrute y difusión de todos.

Clausell ha insistido en que esta acción “refuerza el apoyo firme y continuado de la Diputación a nuestras bandas de música, un pilar cultural y social imprescindible en nuestros municipios”. Con esto, además, se logra "reconocer el talento de nuestras bandas, aumentar su visibilidad y preservar un patrimonio musical que forma parte de la identidad de toda la provincia”, según fuentes de la Diputación de Castellón.