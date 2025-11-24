Literatura
Desirée Ruiz, protagonista al Club Literari d’El Corte Inglés de Castelló
La novel·lista presentarà 'La casa de las Amapolas' aquest dimecres, 26 de novembre, en Ámbito Cultural, en una cita que reivindica la literatura viva i participativa.
El Club Literari d’El Corte Inglés de Castelló rep aquest dimecres 26 de novembre, a les 19.00 hores, l’autora Desirée Ruiz, que presentarà La casa de les Amapolas (NdeNovela), la seua novel·la més ambiciosa. L’escriptora, nascuda a Saragossa però vinculada a la ciutat de Castelló, és llicenciada en Dret, professora de FOL i membre fundadora de l’Associació d’Escriptors de la Província (AEPC). El seu recorregut literari inclou altres títols com Ofelia Descalza (2015), El silencio acuna pesadillas (2020) i Villa Melania (2023), sempre amb una mirada centrada en les emocions humanes.
Diàleg directe
En aquesta nova obra, que es va publicar al mes d'abril d'aquest 2025, Ruiz combina el drama d’una tragèdia familiar amb la llum d’un nou començament, una proposta que la consolida en el panorama narratiu actual.
Cal destacar que el Club Literari d'El Corte Inglés, coordinat per la professora Laura Herrera, manté la seua aposta per la literatura de qualitat i pel diàleg directe entre autors i lectors. La sessió, en format entrevista en viu, permetrà descobrir gustos, influències i tècniques d’escriptura de la convidada.
Sense cap dubte, aquesta és una cita imprescindible per al públic lector de Castelló i per a qui busque referències culturals de proximitat.
