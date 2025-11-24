A partir del 27 de novembre
ECO Les Aules encén de nou el focus sobre el Talent Creatiu de Castelló
El cicle que organitza la Diputació provincial reuneix moda, il·lustració, gestió cultural i creació digital en quatre dijous consecutius
ECO Les Aules torna a convertir-se en punt de trobada per al talent jove de la província. L’Espai Cultural Obert de la Diputació activa una nova edició del cicle Talent Creatiu, una proposta que, per segon any consecutiu, dona veu a professionals emergents que estan definint nous llenguatges, noves formes de treball i noves maneres d’entendre la cultura. Quatre dijous, quatre mirades i un mateix objectiu: mostrar com es construeixen els processos creatius des de Castelló cap al món.
Les sessions —totes a les 19.30 hores, amb entrada lliure— estaran conduïdes per la periodista Sara Cano. El programa arranca el 27 de novembre amb el dissenyador de moda Calita, seguirà el 4 de desembre amb la il·lustradora Julia Badia, continuarà l’11 de desembre amb la gestora cultural Ishtar Uribe i tancarà el 18 de desembre amb l’actriu i creadora de continguts digitals Cintia García.
El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, destaca que la iniciativa «oferix la possibilitat al públic en general de conéixer molt de prop a joves que contribuïxen a mantindre viu el Talent Creatiu a la província de Castelló». Una invitació a entrar en la cuina de la creativitat i descobrir els mètodes, les intuïcions i les dificultats que travessen estos quatre perfils.
Noms propis
Calita —nom professional de Daniel Cala, 29 anys, natural de Castelló— obrirà el cicle amb una xarrada sobre moda, identitat i experimentació. Format en disseny d'indumentària escènica i director creatiu de Dacala Studio, es troba a punt de llançar la seua primera col·lecció. El seu treball barreja artesania, avantguarda i cultura pop en un llenguatge propi que també explora des del seu blog, on reflexiona sobre estètica, tendències i cultura virtual.
Una setmana després serà el torn de Julia Badia (Benicàssim, 1994). Després d’especialitzar-se en il·lustració a Barcelona, va iniciar la seua trajectòria en el sector tèxtil fins fundar, junt amb Glòria Esteve, Bonavista Taller. Des d’aleshores, ha ampliat horitzons cap al muralisme, l’interiorisme i el disseny gràfic, treballant ara des de la seua ciutat d’origen i obrint-se a nous encàrrecs i territoris.
La tercera sessió, protagonitzada per Ishtar Uribe, aprofundirà en la gestió cultural com a motor comunitari. Vicepresidenta de l’associació juvenil La Simulación i administradora de la seua cooperativa cultural, impulsa projectes que connecten joves creadors i drets culturals. També és fundadora del festival Vivart, que enguany ha celebrat la seua primera edició.
Última jornada
El tancament arribarà amb Cintia García, actriu i creadora digital que combina formació interpretativa, presència audiovisual i comunitat online. Ha participat en la pel·lícula El campeón (Netflix) i destaca per unes ressenyes i outfits d’inspiració fantàstica que connecten amb una audiència fidel. «Contar històries és la meua passió», afirma, una declaració que resumeix l’esperit del cicle.
Talent Creatiu reforça així la funció d’ECO Les Aules com a aparador i laboratori de noves generacions creatives, mostrant un panorama divers, inquiet i en constant evolució.
